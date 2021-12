Marta Llanos, youtuber: "Mi acosador patrocinaba marcas mientras grababa vídeos burlándose de mi"

"Ojalá seas la próxima víctima de violencia de género". Este es uno de los muchos mensajes de acoso que la creadora de contenidos Marta Llanos recibió hace un tiempo, después de que se enfrentara con uno de los youtubers con más seguidores del panorama español y que destaca por su contenido centrado en denigrar a las mujeres. En un mundo -el virtual- desregulado, donde impera la ley del 'click' y las 'views', Llanos sufrió el acoso por redes alentado por este youtuber. "No solo hacía dinero con las reproducciones de los vídeos donde se burlaba de mí, sino que en uno paraba a medio vídeo para anunciar publicidad de unos auriculares" , recuerda. "Encima de promover este discurso peligroso, lo monetizaba. Me pareció distópico", añade.

Esta creadora de contenidos tiene un canal donde comparte vídeos diversos, desde análisis críticos de la ausencia de perspectiva de género en un comentario machista de Arévalo, hasta curiosidades de la exitosa serie de ‘El Juego del Calamar’. Fruto del acoso sufrido por parte de este youtuber, miles de sus seguidores solo entraban en los vídeos de Llanos para valorarlos negativamente, lo que provocaba que el algoritmo la penalizara y perdiera visibilidad. Lo que implica también menores ingresos por publicidad, que en su caso ya son de por sí muy modestos. Un doble castigo sufrido del que no pudo quejarse a Youtube, pues la interlocución con la plataforma fue imposible. «Además de que Youtube no te da una manera de pararlo, te dificulta seguir creando contenido. Si no eres un Rubius o un Ibai Llanos no existes para las plataformas, necesitamos un intermediario», afirma esta creadora de contenidos.

Es por ello que es una de las impulsoras de la Red de Creadores de Contenidos que está vertebrando la UGT, con la intención de ganar fuerza y poder abrir una vía de comunicación directa con la compañía. Y poder solventar problemas como el que sufrió Marta hace unos meses, pues los mecanismos en el mundo analógico para atajar el acoso no están preparados para los ritmos del virtual. "Fui a una comisaria después de recibir centenares de mensajes insultándome, deseando que me violaran o me matarán, 'foto pollas'... y me dijeron que tenía dos opciones. O bien iba denunciando uno a uno todos aquellos mensajes, o bien iniciaba un proceso contra el instigador que podía tardar años en resolverse. La misma policía que me atendió me reconoció que no valía la pena", explica. "Me fascina que Instagram tenga un algoritmo suficientemente complejo como para detectar un pezón y censurar una imagen, pero no para detectar los mensajes de odio y acoso", añade.

"Necesitamos que exista un intermediario con la capacidad suficiente para poder hablar con las plataformas. Para un creador pequeño o mediano es casi imposible obtener una respuesta rápida si te roban contenido, si sufres acoso, si la propia plataforma te cambia las condiciones de monetización...", afirma. "No podemos naturalizar que en las redes sociales sea 'normal' estos discursos de odio y que las plataformas no hagan nada", añade.