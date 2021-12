Viva la Vida se ha convertido en un referente de las tardes en Telecinco. Sin embargo, parece hacer caso omiso de las amenazas del público, que aseguran que dejarán de ver el programa si siguen contando con dos polémicos colaboradores en plató.

Se trata de Kiko Matamoros y Diego Arrabal, dos habituales de Telecinco pese a la crítica constante del respetable en redes sociales cada vez que aparecen en pantalla. "Cuando está Kiko Matamoros y Diego Arrabal no me siento segura viendo la tele, ciao!!!!". "A mí me pasa lo mismo". "Ya lo he cambiado los dos machista no lo aguanto... Veo Antena 3", comentaban varios usuarios a través de Twitter.

Para colmo, el programa ha vuelto a tratar una vez más el drama de la familia Campos, con el 'enfado' de Alejandra Rubio con su tía Carmen Borrego. Una constante habitual que ya cansa a la audiencia. Según Alejandra Rubio, su tía Carmen “está permitiendo cosas que yo no permitiría, como que pinten mentirosa en el cuadro de María Teresa y seguir allí… No compensa todo en la vida". Le dicen que, en ese momento que tuvo lugar en 'Sálvame', Carmen sí reaccionó, pero Alejandra considera que no fue suficiente: "Poco... muy poco”, añade, comentan desde el programa. "Y vuelta la burra al trigo con el culebrón Campos madre mía para lo que ha quedado esta gente, en esta cadena mañana, tarde y noche ponen la misma morralla eah ahí os quedáis me voy a ver una peli "Venom" en HBO". "Qué aburrimiento con las Campos Mujer llevándose la palma de la mano a la cara Q hablen las hermanas en privado y los demás traten otros temas q nos puedan interesar más . Y la nieta, si no estuvieran peleadas o no estuviera Bigote, de qué hablaría", volvían a comentar los usuarios en la cuenta oficial del programa en la red social del pájaro azul.

La crisis se agrava en Sálvame

'Sálvame' continúa analizando y desgranando la boda de Anabel Pantoja, que como no podía ser de otra forma ha provocado multitud de comentarios en el programa. Tras la muerte de la madre de Isabel Pantoja y abuela de la novia, Doña Ana, muchos cuestionaron si Anabel debía seguir adelante con el enlace, entre ellas Paz Padilla.

Después de que Kiko Hernández preguntara a la presentadora por su opinión, ella respondió: "Yo, que entiendo la muerte desde otro... desde otro prisma menos dramático. Que yo bailé en la iglesia con el cuerpo presente de Antonio, fuimos a ver la puesta de sol y bailamos, era un homenaje a él... Pero por ella, por cómo se siente uno ante una pérdida de un ser querido, creo que no va a disfrutar de la boda", afirmó.

"Al final es una celebración para ellos. Mi boda con Antonio fue lo más bonito del mundo y si pienso en ella lloro... A mí me daría mucha pena que ella no pudiera vivir una boda plena y que recordara toda la vida que se casó con la pena de que su abuela había muerto el día anterior", dijo la conductora, que añadió que ella habría pospuesto unos meses la celebración.