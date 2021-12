El incesante aumento de los casos de coronavirus a nivel global, la proximidad de las fiestas navideñas y la aparición de la variante Ómicron hacen que esta sexta ola sea especialmente peligrosa. Los contagios se extienden y las reuniones familiares, comidas de navidad y otros eventos no lo ponen fácil.

Pablo Motos en El Hormiguero no dudó en lanzar un mensaje a los televidentes, puesto que en su entorno ha habido varias personas que han dado positivo en covid, un mensaje desde su experiencia personal que se hizo viral en las redes sociales.

"Os quiero decir cómo me siento por si os sirve de guía en esta situación donde la información es confusa", así comenzaba Motos su alegato. "Esta ola va a ser la peor en cuanto a contagios. Desde mediados de la semana pasada la gente de mi entorno está cayendo como ratas". "Yo tenía previsto ir a París estas fiestas y lo he anulado. A mi familia le he dicho que no venga en Nochebuena. Os cuento estas cosas por si os sirven de referencia para situaros en qué momento estamos. Esta variante es igual de contagiosa que el sarampión, que es uno de los virus más contagiosos que conocemos".

Y para finalizar, dedicó unas palabras a los políticos: "Pedro Sánchez se va a reunir pasado mañana, sin prisa, con los presidentes autonómicos a ver si llegan a una estrategia común para que no les penalice a ninguno de ellos individualmente políticamente para no perder en las encuestas. Así que lo que os quiero decir es que no esperéis a que nos salven ellos. Esto es una emergencia hoy, y la semana que viene no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. No esperéis a que lleguen las prohibiciones, si es que las hay, y protegeos, y si os protegéis, protegeos más, y si lo pillas díselo a todo el mundo y protege a los demás".