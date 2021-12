Durante la pandemia si hay un artista que ha sido controvertido y polémico sobre el covid ese ha sido Miguel Bosé. Después de muchas declaraciones y entrevistas varias, Bosé sigue lanzando mensajes negacionistas en la presentación de su libro autobiográfico. Las últimas las pronunció en una televisión argentina y han sido relativas a la vacuna. El artista, que se considera un salvador de la verdad, ha afirmado que "las clases poderosas que tienen el control del resto de la humanidad se les trata como siervos".

Su recomendación es clara: "apagar las televisiones de todo el mundo y dejar de escuchar mentiras y la manipulación con la que están sometiendo a la gente". Y lo peor no es esta parte del discurso, ya que no solo pone en duda las vacunas, también sus dosis de refuerzo: "después de la primera, se ponen la segunda, la tercera, la cuarta y después el brazalete que ya está en Israel". ¿A qué se refiere con ese brazalete? A una pulsera con la que las autoridades de Israel quieren controlar a los turistas, poniendo así en cuarentena a los viajeros y vigilando que la respetan. Un caso minoritario que no tiene nada que ver con lo que se vive en el resto del mundo.

"Los gobiernos no nos quieren ni nos protegen. Tenemos que hacer algo por recuperar esta situación. Vacunados y no vacunados, da igual. Mañana a todos nos van a meter en el mismo bote y sufriremos las mismas consecuencias", zanjó con dureza Miguel Bosé, asegurando que los primeros en caer serán "los que tienen la marca de las bestias entre las venas".