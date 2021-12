Raquel del Rosario, exmujer del piloto Fernando Alonso y vocalista de 'El sueño de Morfeo', ha pasado página a uno de los episodios más desagradables de su vida. Y es que la cantante, que se enfrentó a un puma para salvar la vida de su hijo pequeño, Mael, de solo cinco años, ha colgado en redes sociales unas impactantes imágenes en las que se ven las cicatrices del niño, ya recuperado del percance.

El suceso, que ocurrió en su propia casa, pudo tener peores consecuencias, porque como relató la artista canaria “los ángeles de la guarda de mis hijos dimitirían por estrés. De camino al hospital con Mael herido en brazos me preguntaba si realmente el suyo lo había abandonado aquella mañana del 26 de agosto. 'Unos milímetros más y no lo hubiese logrado', fueron las palabras del doctor. Supe entonces que su ángel no se había ido, estuvo ahí, sosteniendo esos milímetros que separaban la vida de la muerte", relató Raquel del Rosario, que ha compartido ahora imágenes de su hijo junto a una gatita.

La vocalista de ‘El Sueño de Morfeo’, que desde hace años se mantiene alejada de los focos, confesó que en el momento en el que vio a su pequeño defendiéndose de un puma pasó a la acción sin pensar en nada más: “'Mami, voy al árbol a buscar fruta', me dijo en el jardín. El grito que escuché segundos después aún sigue resonando en mi cabeza, al igual que la imagen que vi al girarme. Un puma se había abalanzado sobre él y lo hería ferozmente con sus zarpas. Inmediatamente dejé de percibir el mundo, aún hoy no logro entender como atravesé el jardín en milésimas de segundo o de dónde provenía la fuerza que me hizo golpear repetidamente al animal con mis puños hasta quitárselo de encima", prosiguió la cantante.

A pesar de este grave ataque, la familia ha adoptado a una pequeña felina, Lyra, una gatita que se ha convertido en la mejor amiga del pequeño Mael, quien a sus 5 años sigue siendo un amante de los animales. En las imágenes que ha compartido Raquel del Rosario, en las que podemos ver las cicatrices de aquel espantoso ataque, la cantante ha mostrado la recuperación de su hijo pequeño, que abraza a la pequeña gatita Lyra.

De hecho, la canaria recordaba cómo su hijo ha pasado página al ataque, aunque no olvida el percance como es lógico y normal: "Mami, ya no voy a volver a por la fruta para que no se enfade el tigre; me dijo después de dejarle un recipiente con agua en la puerta a modo de disculpa. Sin palabras". Sin duda, la mejor de las noticias para esta madre coraje y su pequeño valiente.