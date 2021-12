Isa Pantoja es, sin lugar a dudas, una de las famosas que más interacciones y guarda una relación más estrecha con sus seguidores. Por eso, no es de extrañar que sea a ellos, a través de las redes sociales, a quienes les descubra algunas de sus secretos más íntimos. Eso es lo que ha pasado esta vez, cuando la hija de Isabel Pantoja se ha sometido a las preguntas de sus "followers". Fue de este modo del que descubrió de de sus secretos acerca de la maternidad.

La pregunta, hecha por uno de sus seguidores, era la siguiente. "¿Te haría ilusión una mini Isa?", le preguntaban, en clara alusión a si querría ser madre de una niña. Ella no dudó en contestar: "¿Ya me queréis hacer madre otra vez? Relax please, ilusión obvio. Estoy feliz con mis tres hijos", ha asegurado Isa Pantoja.

Con estas palabras, Isa Pantoja reconoce que le gustaría volver a ser madre, aunque, eso sí, no parece que tenga prisa. Isa Pantoja ya es madre un niño, de Alberto. Fue fruto de su relación con Alberto Isla, con el que mantuvo una relación hasta 2014. El pequeño nació en 2014, ya tiene 7 años. Isa Pantoja dio a luz sólo unos meses después de cumplir 18 años.

Pero eso no fue lo único que contó Isa Pantoja a través de las redes sociales. Hace días era precisamente su marido Asraf el que contaba uno de sus secretos: Isa Pantoja es adicta a la serie la Reina del Flow. No puede parar de verla. Tanto que ya espera que Netflix o Mediaset estrenen una tercera temporada.

siiiii👏🏼 espero que haya una tercera😭 https://t.co/BufUHHwpbg — Isa P (@IsaPantojam) 23 de noviembre de 2021

Y es que la Reina del Flow ha conseguido convertirse en un referente y eso que no lo tiene nada fácil. Hay cientos de series turcas que se emiten a día de hoy en televisión y que tienen mucha competencia.