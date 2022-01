“Las veces que hemos coincidido me parecía un chaval válido, emprendedor, inteligente, culto, un buen lector… A mí me gustaba como pareja de mi hija, pero bueno la vida es lo que es”, quien habla en estos términos es Kiko Matamoros, conocido colaborador de Sálvame. Y lo hace sobre David Salvador, un empresario madrileño que hasta hace unos meses era la pareja de su hija, Anita Matamoros. Por aquel entonces, Jennifer Baldini, una ‘influencer’ de Castellón, salía con el popular ‘dj’ llamado Danny Ávila, pero los caminos de Baldini y Salvador se han juntado en la actualidad como se puede comprobar en los perfiles de ambos en redes sociales.

La extronista del programa de Telecinco Mujeres y hombres y viceversa y el ‘yerno ideal’ de Kiko Matamoros se encuentran estos días pasando unos días de asueto en Dubái, donde están compartiendo todas sus aventuras. Jennifer Baldini, que cuenta con más de 400.000 seguidores en Instagram, siendo así uno de los personajes de Castellón más populares en esta red social, ha visitado junto a David buena parte de los enclaves más característicos del turístico emirato. Así, se ha podido ver a ambos conduciendo motos de agua o en una romántica cena en el desierto.

El paso de la ‘influencer’ natural de Betxí por el conocido ‘reality’ en 2017 le abrió las puertas de la fama, que no ha dejado de aumentar. Su última pareja conocida fue el citado Danny Ávila, aunque la relación entre ambos concluyó el pasado mes de julio, como la propia Baldini destapó: “Es la pregunta que más me hacéis. No, no tengo novio. El tiempo siempre me da la razón. Me he quitado a personas de mi vida que no me estaban haciendo bien. Ahora mismo estoy feliz”. Todo apunta a que el final de este noviazgo no fue tampoco muy amistoso atendiendo a las palabras de la castellonense: “No voy a entrar en este tema porque es gente a la que no merece la pena ni nombrar en mi Instagram”.

¿Quién es David Salvador?

Sobre David Salvador podemos decir que es mucho más que el simple exnovio durante tres años de Anita Matamoros, hija de Kiko Matamoros y Makoke. El joven estudió odontología, aunque es conocido por su faceta como empresario, pues abrió una cadena de restaurantes ‘Tasty Poke’, especializada en platos hawaianos, fundada en 2017 y que cuenta con establecimientos en la práctica totalidad del territorio nacional, así como en países como Brasil o Italia.

Curiosamente no existe todavía ningún ‘Tasty Poke’ en la provincia de Castellón, así que desde aquí animamos al exitoso empresario a que apueste por alguna de las localidades de nuestro territorio o, por qué no, Betxí, localidad natal de su actual pareja, para abrir su franquicia número 28. Estamos seguros de que Jennifer Baldini hará patria y le animará a ello.