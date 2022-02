Un producto 'made in Castellón' que triunfa en los Mercadona de fuera de Castellón

Si acude a un Mercadona de Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Madrid o Cáceres encontrará chicharros en escabeche blanco en conserva. Lo curioso es que no los encontrará en Castellón, pese a que se elaboran en nuestra provincia, concretamente en Vinaròs.

Concretamente es el Grupo Gil Comes S.L. quien se encarga de producir este producto, que en noviembre del pasado año se adaptó a un nuevo tamaño, pasando de 550 gramos a 275, mejorando además el sistema de apertura del mismo. La causa de que esta conserva no se encuentre en los supermercados Mercadona castellonense no es otra que el gusto de los clientes. Mientras que en buena parte del territorio nacional sí gustan de estos chicharros en escabeche blanco, en Castellón triunfan más otro tipo de pescados en lata como las sardinillas, que también se producen en la citada planta de Vinaròs.

¿Qué son los chicharros?

Los chicharros, que se conocen en buena parte de nuestra provincia como jurel, son un pescado azul que presenta un alto nivel de proteínas, vitaminas A, D y B 12, de grasas insaturadas como omega 3 y de minerales como yodo, fósforo, magnesio. “En Castellón no es una conserva muy conocida, pero para el resto de España sale mucho”, confirman desde la empresa a ‘Mediterráneo’.

Aunque Gil Comes cuenta con embarcación de pesca de cerco propia y tiene la base en el puerto pesquero de Vinaròs, el origen de este pescado depende del tamaño que tenga y se adquiere indiferentemente también en el Atlántico o en el mar Mediterráneo para que tenga las medidas idóneas. Al margen del escabeche blanco, similar al escabeche tradicional, pero sin pimentón; en la capital del Baix Maestrat elaboran también conservas en aceite de oliva, girasol, en tomate, al limón o picantes. Para chuparse los dedos.