“Paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix”, cantaba Rigoberta Bandini en Ay, mamá en el Benidorm Fest. El tema en cuestión no consiguió el pase a la próxima cita de Eurovisión representando a España, pero desde luego no pasó desapercibido llegando incluso a ser debatido en la política patria. Mientras la diputada del PP Edurne Uriarte tildaba la canción de “feminismo casposo de las tetas”, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se preguntaba lo siguiente: "¿Por qué les dan miedo nuestras tetas? ¿Por qué les dan miedo nuestros derechos?".

La siguiente cara conocida en convertir en ‘trending topic’ los senos femeninos fue la ‘influencer’ María Pombo, que pasó por quirófano para reducirse el pecho, como previamente había hecho también la citada Rigoberta. “Tener mucho pecho es muy bonito. A mí me encanta, llevo teniendo mucho desde los 13 años y es una cualidad mía que me gusta, pero ha llegado un punto que se ha sobrepasado. Sobre todo después del embarazo de Martín. Aparte de que me creciera, se me vació y, como podéis imaginar, hay menos músculo y más piel, así que era mucho más difícil de controlar. Más peso que tiene que soportar mi cuello y más dolor de cabeza. Entonces, por comodidad pura y dura, lo he decidido así”, confesó en redes sociales.

Si estas dos reivindicaciones de las tetas no fueran suficientes, la última firma en sumarse a popularizar los senos femeninos ha sido Adidas, que ha publicado 25 fotos de pechos femeninos desnudos para promocionar su nueva colección de sujetadores deportivos.

La firma de ropa deportiva explica que "creemos que los pechos de las mujeres en todas las formas y tamaños merecen apoyo y comodidad. Es por eso que nuestra nueva gama de sujetadores deportivos contiene 43 estilos, para que todas puedan encontrar el ajuste adecuado para ellos". El anuncio no ha dejado a nadie indiferente. Hay usuarios que le afean mostrar los pechos desnudos en lugar de con los sujetadores puestos, mientras que otros aplauden la naturalidad.

"Queremos celebrar los cuerpos en todo su esplendor y mostrar con orgullo lo diferentes que somos todos", afirma Adidas en un comentario en Twitter a su propia publicación.