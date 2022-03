Miles de usuarios se dieron cita la madrugada del pasado martes en un ‘space de twitter’. La creadora del mismo era Ramona o @BastidaJaquina, que en principio quería valorar alguno de los contenidos de Telecinco. Su tema de conversación inicial versaba sobre Jorge Javier Vázquez o Rocío Carrasco, pero la señora se vino arriba y comenzó a valorar temas de actualidad tan distintos como la invasión de Rusia a Ucrania, la Guardia Civil o Endesa.

Los comentarios de esta usuaria no pasaron desapercibidos y este miércoles ha reaparecido en su perfil con un vídeo en el que se autoproclama “reina del twitter” y hace bandera de una de sus muchas causas: “Visca la Independencia de Catalunya”, defiende al tiempo que ataca a una tal “María la del gorrito. La xenófoca (sic) eres tú. Española, que eres muy española, demasiado española”, reprende Ramona.

La vida de esta señora hasta este martes transcurría como una usuaria más, con sus publicaciones periódicas comentando aspectos de su interés como Sálvame, la independencia de Catalunya o incluso imitaciones de canciones al más puro estilo de TikTok. Ramona se atreve con todo.

Sin embargo, en unas horas todo ha cambiado por completo y una señora que era una id más se ha convertido en trending topic nacional y ha contado con la participación en su conversación de nombres como El Rubius, Blon o Ibai Llanos o, lo que es lo mismo, los auténticos líderes de las redes sociales en este momento.

Pero, ¿cómo ha empezado todo esto? "He entrado por el tema de la Rocío Carrasco. Se ven que han hackeado el space, que no se oía bien, y la gente no hablaba. Así que se ven que han empezado a chatear unos cuantos gilipollas metiéndose con ellos. Total, que han empezado a ofender y cerraron el espacio. Y dije venga va, abro yo uno y nos metemos. Y de repente abro y veo... ¿¡qué ha pasado?! Si éramos cuatro o cinco y ahora... ¡somos mucha gente! He flipado conmigo misma", confesaba durante el encuentro que presenciaron miles de usuarios.

Ella misma ha dado su versión de lo ocurrido con el siguiente tuit:

Entre los muchos temas que abordó la protagonista de esta historia no faltaron el Rey Emérito, el fenómeno Rosalía o el precio de la luz. En cuestión de minutos, la tuitera se convirtió en trending topic nacional ante la alegría de la red social del pájaro y los curioso que acudían a ver qué estaba ocurriendo y quién era esa señora.