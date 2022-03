Mikki Kendall, la Angela Davis de siglo XXI: "Llegar a ser una CEO no es la preocupación de todas las feministas"

"Soy feminista. O casi. Soy una cabrona. O casi". La autora Mikki Kendall (Chicago, 1976) no se corta a la hora de señalar en su ensayo 'Feminismo de barrio. Lo que olvida el feminismo blanco' (Capitán Swing) cómo las feministas blancas se empeñan tanto en equiparse al hombre triunfador que olvidan las necesidades más básicas. Es una obra que hace pensar a la par que incomoda. Pero, como asegura ella, hay que "escuchar", porque "ignorar no es igualitario, y menos en un movimiento cuyo argumento principal es que representa a la mitad de la población mundial".

¿Cuál sería la mejor definición de feminismo de barrio?

Es el trabajo en vivo del día a día. Muchas veces, cuando hablamos de feminismo lo hacemos para tratar grandes conceptos como la igualdad salarial. Pero no llegaremos a eso sin ese trabajo más pequeño que consiste en cuidar de la comunidad o estar en la junta escolar abogando por la educación de las niñas.

¿Se olvida de todo esto la agenda del feminismo blanco?

La razón por la que llamo mainstream al feminismo blanco es porque tiende a centrarse en luchas como la forma de convertirse en una CEO. Entiendo que estas aspiraciones son importantes cuando lo tienes todo cubierto, pero en muchas comunidades el hambre o la vivienda son preocupaciones. Esa lucha no nos representa a todas.

"En todo el mundo existe esa idea de que merecemos menos. Las feministas blancas también tienen esa actitud"

¿Por qué las mujeres negras y las mujeres blancas necesitan respuestas diferentes del feminismo?

Porque la historia nos ha planteado problemas diferentes. Las mujeres negras tenemos que asegurarnos de que no nos discriminen por nuestra raza o cabello. Y porque nuestras comunidades obtengan lo que necesitan. En todo el mundo existe esa idea de que merecemos menos, especialmente en países que participaron en la trata de esclavos. Las feministas blancas también tienen esa actitud, quieran o no admitirlo.

¿Cómo pueden las mujeres blancas escapar de ese feminismo blanco?

Hay una especie de narrativa de que las mujeres blancas ganan menos en comparación con los hombres blancos. Y es verdad, pero siguen ganando más que las mujeres negras (y que los hombres negros). Ellas dicen que abordarán nuestros problemas cuando se igualen a los hombres, pero entonces lo que les interesa es ser igual al opresor. Eso no nos ayuda al resto. A mí no me interesa asegurarme de que sean ricas a expensas de las negras, las indígenas o cualquier otro grupo.

"Ahora que en 'Star Wars' hay algo de melanina, a muchos les molesta"

En el libro habla bastante sobre la niñez. ¿Programas de televisión como 'Doctora Juguetes' (Disney Junior) son referentes para ellas? ¿O necesitan más?

Quiero que haya tantas imágenes de niñas y mujeres negras en los medios como programas. En las películas de 'Star Trek' ves negras, asiáticas o latinas. Un futuro en el que estamos todos. Hasta hace muy poco, cuando veías las de 'Star Wars', parecía que se trataba de una galaxia muy, muy lejana, sin melanina. Y ahora que hay algo de melanina, tenemos a gente muy molesta porque son capaces de imaginar un futuro con naves espaciales y magos, pero no con negros. Eso dice algo sobre quiénes somos como cultura. Para que no haya un supremacismo blanco debemos mostrarles a los niños que en la sociedad participamos todos por igual. Necesitamos muchos más ejemplos.

¿De dónde viene la hipersexualización de las mujeres negras?

De la esclavitud. Los responsables decidieron que las mujeres negras estaban más disponibles sexualmente. Y eso ha calado tanto que, incluso en nuestras comunidades, a las niñas negras se las protege menos porque no se nos percibe como inocentes. El caso es que en televisión muchas veces no hay negras presentes o están allí para ser asesinadas o como villanas. De vez en cuando, obtienes una representación positiva, pero es algo así como 'Doctora Jueguetes'. Muy inusual.

Treva Lindsey escribió en un artículo de la revista 'Time' que el principal movimiento contra la violación no aborda la violencia sexual contra las mujeres negras.

Es complicado. Vendimos la violencia normalizada contra las mujeres y niñas negras sin saber cómo la experimentan. Parece que no les hiciera daño de la misma manera que a las blancas porque hemos creado un escenario en el que se supone que son tan fuertes que pueden sobrevivir a cualquier cosa, cuando en realidad son tan delicadas como cualquier otra.

"Cuando las niñas negras hablan de lo que se siente al ser victimizadas o abusadas, la gente necesita comprobar si exageran"

También dice que las mujeres negras que luchan contra la violencia sexual sufren un borrado constante.

Absolutamente. Cuando las niñas negras hablan de lo que se siente al ser victimizadas o abusadas, la gente necesita comprobar si exageran. El racismo te deshumaniza.

En su caso, ¿qué le diría a esa chica que se sentía halagada cuando le decían que, para ser negra, era muy guapa?

Que es un insulto. Es sinónimo de que las mujeres negras son feas por naturaleza. El negro es hermoso, como otros colores de tez.

También señala que la tendencia de las mujeres blancas de broncearse y ganar curvas no les beneficia. Pero, ¿cómo les daña?

A menudo hay mujeres blancas que deciden parecerse a las negras y se inspiran en las indígenas. Extienden estereotipos racistas para luego, cuando terminan de jugar a disfrazarse, quitarse todo y volver a su privilegio.

¿Qué es el colorismo y cómo influye a las mujeres negras?

Es la idea de que cuanto más clara tengas la piel, más probable es que obtengas ventajas en el mercado laboral y que la policía, los maestros y hasta tu propia comunidad te traten de forma diferente. Es un reflejo inconsciente del racismo. Cada vez vemos más casos de personas blancas que producen espectáculos en los que las únicas negras que participan son hombres negros arreglados o mujeres negras de piel más clara. Eso daña el ego de las jóvenes.

"Estoy en un par de listas negras en Texas, pero que sigan enfadados. Sé cómo pelear. Soy una chica de Chicago"

Asegura que el movimiento 'body positive' se olvida del racismo.

Aquí ya no hablamos de colorismo, sino de tamaño. Ahora se supone que puedes ser más gruesa pero, aún así, debes tener una figura de reloj de arena. El objetivo es que todas aceptaran todo tipo de cuerpos y conceptos de belleza. No todas tenemos que ser como Kim Kardashian.

¿Cuáles de todos estos problemas son el motor de su ensayo?

La gente habla mucho sobre el crimen, pero no sobre la pobreza. Y aunque no todos los delitos provienen de ella, muchos sí, por no tener lo suficiente para comer o un hogar seguro. Ves que muchos dicen que quieren un mundo mejor, pero luego culpan a los pobres, no a las personas que pagan salarios indignos ni a la inflación, por ejemplo. Decíamos cosas muy feministas sobre ser una CEO, cuando millones de mujeres envejecerán sin tener nada. Ahí comencé.

¿Ha sufrido algún tipo de boicot?

Estoy en un par de listas negras en Texas, pero que sigan enfadados. Sé cómo pelear. Soy una chica de Chicago. Escribiré otro libro, haré vídeos y hablaré en Twitter. Cada libro que tratan de prohibir tiene algo que enseñar. Si queremos aprender las lecciones o no es una conversación diferente.

¿Quiénes son estos grupos?

El racismo en Estados Unidos está creciendo. Tenemos a una jueza negra en el Supremo y tuvimos un presidente negro. Pero a algunos no les gusta que el país esté cambiando y ha habido una reacción violenta. Algunos grupos cristianos no quieren charlas de historia real. También hay personas neoconfederadas y neonazis que quieren deshacerse de los negros. Están esforzándose para que la próxima generación no aprenda historia o conceptos como el feminismo o la equidad, con la esperanza de evitar ese empate.

Habla de su abuela como un referente. ¿Qué pensaría ella de su libro?

Tendríamos una discusión muy animada. Mi abuela estaría orgullosa de mí y posiblemente también un poco confundida. Siempre fui un poco un misterio para ella. Era su nieta salvaje. Pero creo que estaría muy feliz porque le gustaban mucho los libros y el trabajo. Y contiene muchos de los conceptos que nos enseñó.