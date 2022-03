Un reportaje a pie de calle se topó con la que puede ser, de momento, la respuesta más llamativa sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. La reportera @stellamarlox, este es su nombre en Twitter, recibió una inesperada respuesta a su pregunta de cómo poner fin al conflicto bélico en el este de Europa. Una mujer ha encontrado "la solución para evitar la Tercera Guerra Mundial".

El motivo de la pregunta era el conflicto entre Rusia y Ucrania: ″¿Cómo piensas que estamos llevando el conflicto de Ucrania desde aquí, desde España?”. La respuesta de esta mujer, a quien la periodista de Rep TV entrevistó en el centro de Madrid se ha hecho viral: “Para mí está clarísimo. El primer paso que tenemos que hacer es, desde España, dar ejemplo y ser todos veganos. El veganismo es lo que va a salvar el mundo”.

Pero ahí no ha acabado su alegato en el que relacionaba dieta con conflictos geopolíticos, ya que ha añadido que las personas llenas de "parásitos intestinales" tienden a ser más "violentas y conflictivas". Una vez lanzada esta sentencia, habló de su caso personal: “Lo primero es la dieta que lleva uno. El veganismo es esencial, aunque me mires con cara rara lo he experimentado en mi propio cuerpo”.