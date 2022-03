Rosario González Férez: "La igualdad no ha llegado a la ciencia, aunque hay avances"

Rosario González Férez (Javalí Nuevo, Murcia, 1973), catedrática de la Universidad de Granada, es la primera mujer que preside la Comisión Atómica, Molecular y Óptica de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada (IUPAP), una organización que reúne a científicos de todo el mundo. Ha trabajado en universidades de Alemania, Canadá y Estados Unidos, pero asegura que "las mujeres aún lo tienen más difícil para dedicarse a la investigación".

¿Por qué le interesó tanto la física como para especializarse en física atómica?

Me gustaban las ciencias, y la física permite comprender los fenómenos a nivel básico y fundamental. Al principio quería especializarme en astrofísica, pero en la carrera me gustó mucho más la física cuántica, y surgió la oportunidad de hacer un doctorado en física atómica. En mi estancia postdoctoral en la Universidad de Heidelberg comencé a trabajar en física molecular. Desde entonces sigo trabajando en física atómica y molecular. Debo reconocer que es un área apasionante, sobre todo cuando nuestros estudios teóricos permiten interpretar y explicar las observaciones experimentales de átomos o moléculas en el laboratorio.

Encontrar investigadoras en una disciplina científica resulta difícil, pero en esta materia me imagino que habrá muy pocas. ¿Por qué ocurre?

Es un problema muy complicado y no se debe a una falta de talento por parte de las mujeres. Aún hay prejuicios involuntarios y estereotipos sobre cómo se hace la ciencia y estructuras institucionales anticuadas que suponen una barrera adicional al acceso y el avance de las mujeres. Las mujeres siempre lo tenemos más difícil en investigación. El nivel de exigencia es mayor y muchas veces se duda de nuestros méritos atribuyéndolos a que fueron conseguidos por ser mujer. En numerosas ocasiones anteponen nuestra condición de mujer a la de científica. En la actualidad, la comunidad científica internacional está haciendo un gran esfuerzo para aumentar el número de mujeres. En particular, la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada tiene un grupo de trabajo y un plan estratégico dedicados a ello.

¿Todavía no ha llegado la igualdad a la ciencia?

No, la igualdad no ha llegado. Se están logrado grandes avances en este ámbito, pero en la mayoría de las disciplinas científicas sigue habiendo una carencia de mujeres científicas en los niveles más altos de la jerarquía y en puestos de autoridad. Desgraciadamente, no es solo en la ciencia donde no hay igualdad. En la sociedad actual sigue siendo necesario promover la igualdad de sexos y, especialmente, la integración de la mujer en muchas áreas laborales que aún están dominadas por el género masculino.

¿Qué tipo de investigaciones ha realizado hasta ahora?

Estoy investigando cómo controlar y manipular la dinámica de moléculas con campos láseres y eléctricos. Otro de mis proyectos de investigación está dedicado a estudiar las propiedades de moléculas muy grandes que se forman a partir de la interacción de un sistema Rydberg, átomos o moléculas que tienen un electrón en una órbita muy excitada, con una molécula en el estado fundamental. En este proyecto estoy colaborando con grupos experimentales en las Universidades de Harvard, Durham y Stuttgart que quieren crear y utilizar estas moléculas Rydberg, y nuestros estudios teóricos les han de guiar en el laboratorio.

¿Cuál es el cometido de la Comisión de Física Atómica, Molecular y Óptica que preside?

Esta comisión representa a la comunidad científica internacional trabajando en este área de la física y su cometido es aplicar los objetivos de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada. Su misión es facilitar la colaboración entre científicos y laboratorios internacionales, promover el intercambio de información, resultados y opiniones y garantizar la libre circulación de científicos en todo el mundo. Ayuda a organizar dos de las conferencias internacionales más importantes en esta área de conocimiento. Además, concede un premio anual a jóvenes investigadores que hayan realizado contribuciones originales y destacadas en el campo de la Física Atómica Molecular y Óptica.

¿Qué aplicaciones prácticas busca ahora esta disciplina?

El gran impacto de las investigaciones en este área es entender mejor las propiedades de átomos y moléculas, así como su interacción entre ellos y con la radiación electromagnética. Se trata de un avance del conocimiento que tiene carácter básico y fundamental, y que, por ejemplo, permite comprender las propiedades de materiales e incluso diseñar nuevos. Por otro lado, existen numerosas aplicaciones ya que este área de la física juega un papel fundamental en el desarrollo de la información cuántica y las nuevas tecnologías cuánticas, como son la criptografía cuántica, la computación cuántica y la detección cuánticas. Por ejemplo, el desarrollo de sensores cuánticos está conduciendo a instrumentos muy potentes para medir campos eléctricos y magnéticos tanto en nuestro entorno como dentro de nuestros cuerpos. Incluso para medir las variaciones locales de la gravitación con el fin de encontrar minerales, agua y diseñar sistemas de alerta avanzados para terremotos y erupciones volcánicas.

Hablar de física atómica en este momento nos remite inevitablemente a las escenas de los ataques a las centrales nucleares que hemos visto en Ucrania, aunque quizás no tenga mucha relación con tu trabajo?

No. Todo lo relacionado con centrales nucleares y la radioactividad y sus aplicaciones está dentro del área de la física nuclear.