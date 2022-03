Pese a que todavía no se ha confirmado cuándo comenzará a emitirse la nueva edición de Supervivientes, lo cierto es que los rumores sobre posibles concursantes no dejan de aparecer. Uno de los nombres que sonó con más fuerza fue el de Bárbara Rey, pero la ‘vedette’ se ha encargado de desmentirlo en el programa presentado por Bertín Osborne: “No quiero. No tengo edad”, afirmó en presencia de su hija, Sofía Cristo, que tampoco estaba muy motivada con esta posibilidad: “Como hija que se preocupa por su madre, te digo que 'Supervivientes' es un programa muy duro al que yo ya he ido. Es mucho más duro de lo que parece”.

La propia Sofía Cristo proseguía con su alegato asegurando en Supervivientes “se pasa mucha hambre y frío. Luego están las pruebas físicas…”. La hija de Bárbara Rey habla por experiencia propia. Descartado por tanto este nombre para la aventura en los Callos Cochinos, la siguiente pregunta es la siguiente ¿Quién concursará en la nueva edición del ‘reality’? Concursantes de Supervivientes 2022 Supervivientes podría regresar a la parrilla mucho antes de lo esperado ante los fracasos de Idol Kids y Secret Story, programas que no han cumplido con las expectativas de Telecinco. El reality de supervivencia es una apuesta segura en Mediaset. Sin embargo, para asegurar su éxito la cadena estaría negociando con pesos pesados de la pequeña pantalla que mantengan el listón dejado en la última edición por concursantes como Olga Moreno. 'laSexta Noche' lidera mientras 'Idol Kids' se hunde en su cambio de día El programa, que lleva en antena de forma ininterrumpida desde el año 2000, con grandes datos de audiencia, podría estar negociando con Alejandra Rubio o Cristina Porta. La primera es la hija de Terelu Campos, que poco a poco está afianzándose en la televisión española que tantos éxitos ha brindado su familia. Su tía Carmen Borrego también se ha postulado como candidata. Otro de los nombres que suenan para Supervivientes es el de Charo Vega, nieta de Pastora Imperio y amiga última de Lolita Flores o Carmina Ordóñez. Por su parte, Cristina Porta se hizo conocida en ‘Secret Story’ y no estaría dispuesta a rebajar su índice de popularidad, por lo que su presencia en Supervivientes sería la mejor forma de mantenerlo. La razón por la que Jordi González estará unos meses alejado de Telecinco y 'Supervivientes' Otra de las figuras que podría aparecer en Honduras es Kiko Matamoros, conocido colaborador televisivo, que tendría en su novia Marta López a una firme defensora en los platós a partir del mes de abril, cuando se especula que arranque esta nueva edición del ‘reality’. Entre las novedades destacará también una ausencia, la de Jordi González, que causará baja en los debates. La causa sería la siguiente según él mismo desveló: "Me he tomado el año sabático que hace tiempo deseaba". Sí estará Lara Álvarez en Honduras para realizar las conexiones en directo. ¿Cómo es el concurso desde dentro?