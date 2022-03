Tamara Gorro sigue en su lucha contra la depresión. La colaboradora ha reaparecido este martes en su cuenta de Instagram, después de superar uno de los baches que afronta en su enfermedad.

Cabe recordar que la influencer y el futbolista Ezequiel Garay rompieron su relación tras doce años de noviazgo hace un par de meses.

Así lo comunicó Tamara Gorro a través de su red social. Conmocionada y entre lágrimas publicó un vídeo que tituló "Gracias por estos doce años". "Yo siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, pero ha llegado un momento en el que te estancas como pareja y tienes dos opciones: o continuar y terminar con un desgaste que no tenga solución, o continuar porque hay amor. Hemos decidido tomar un descanso con la fe y esperanza de continuar juntos", aseguraba.

Ahora tras unos meses la modelo vuelve a comentar su situación en su cuenta de Instagram y hace una pequeña radiografía de estado de ánimo.

Otros famosos que reconocieron tener depresión

Angy Fernández, la cantante y actriz afirmó en su cuenta de Instagram que: "La depresión está, aunque en tu vida estén pasando cosas buenas. Tengas trabajo, pareja, una vida más o menos estable, pero esta enfermedad está presente y no puedes evitar estar triste, enfadada, sin ganas... Al final son traumas que se enquistan y si no se curan, permanecen".

Selena Gomez también habló sobre su enfermedad mental en una entrevista en 2018: "He tenido muchos problemas con la depresión y la ansiedad y no siento que lo vaya a superar. Es una batalla a la que tendré que enfrentarme el resto de mi vida". "Me pongo a mí misma por delante de todo lo demás. Quiero asegurarme de que estoy sana y si eso está bien todo lo demás también. No quiero marcarme metas para no decepcionarme si luego no las logro".

Arón Piper popular actor y cantante que saltó a la fama hace unos años gracias a una serie de Netflix también reconoció que: "Gracias a 'Élite' superé la ansiedad y la depresión"."Tengo mucho del carácter germánico de mi familia paterna, pero con la interpretación he aprendido a expresar mis emociones".

Justin Bieber, el cantante estadounidense ha insistido en diferentes ocasiones que: "Pedir ayuda no significa que seas débil, solo significa que te preocupas por ti mismo y por los que te rodean y que quieres ser una persona sana. Muchas personas luchan contra la depresión y la ven como si fuera una debilidad".

Lady Gaga se sinceró en 2020 y comentó que: "Solía despertar por las mañanas y darme cuenta de que era ‘Lady Gaga’. Y entonces me deprimía y ponía triste, y no quería ser yo misma. "Me sentía amenazada por las cosas que mi carrera me había dado y mi ritmo de vida". "Pasé mucho tiempo en un tipo de estado catatónico de no querer hacer nada. Y, luego, finalmente, poco a poco empecé a hacer música y a contar mi historia a través de mi disco".

Lo reconoció también J Balvin, quien se ha visto envuelto en la última semana con el rapero Residente: "Hablar en público sobre la ansiedad y la depresión me ha ayudado a superarlas. La meditación me ha salvado la vida; gracias a ella no tomo drogas ni bebo alcohol".