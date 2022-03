Mujeres que luchan para que su alopecia no sea tabú

“Nos encantaría poder ir por la calle y que la gente no se quede mirando. Y no tener que escuchar algún comentario con pena o lástima. La alopecia femenina se asocia a enfermedad. Nosotras nos unimos para acompañarnos y apoyarnos, y para ayudar a otras que se encuentran en esta situación, para visibilizar y para normalizar. Que no se vea la alopecia femenina como algo extraño. Que deje de ser tabú”.

Este es uno de los principales deseos de las mujeres de la Asociación de Alopecia de la Comunidad de Madrid (ACMA). Son en la actualidad 81 mujeres y tres hombres. Lo acontecido en la Gala de los Oscar, con “la agresión verbal”, como ellas mismas lo definen, del humorista a Jada Pinkett Smith por su calvicie, las sitúa estos días en el punto de mira. Sobre todo en llamadas y consultas. “Nos están llamando más mujeres con este problema”, indican. En las redes sociales no se habla de otra cosa. Las imágenes del humorista Chris Rock haciendo un chiste en plena gala sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith y, acto seguido, la bofetada de Will Smith (marido de Jada) al humorista por las desafortunadas palabras, saltan una y otra vez. Era evidente que dicho despropósito traería cola. “Hay que tener cuidado: el humor tiene unos límites. Nosotros creemos que ha sido una agresión a Jada. Una cosa es que te rías conmigo, otra cosa es que te rías de mí. O si se pactase algo previamente, con un consentimiento, un chiste consensuado, con la aceptación de la otra persona... Pero no fue así”, expresan desde la asociación ACMA. "El humor tiene límites. Una cosa es que te rías conmigo y otra cosa es que te rías de mí" La de Jada Pinkett es una alopecia autoinmune, como la de la mayoría de las mujeres de esta asociación, según cuenta su presidenta, Conchi Botillo. Ella misma la padece. “Al contrario de lo que ocurre con la alopecia masculina, que incluso se ve atractiva, la femenina todavía es tabú. Incluso cuando tienes faltas de pelo, al principio, mucha gente piensa que es algo contagioso. Y si es total, pueden pensar que es enfermedad, puedes provocar mofa, lástima y pena o incluso pueden pensar que es por rebeldía. Pero muy pocas veces se ve como algo normal, una condición de la persona y punto. Y eso es lo que nos gustaría, que se dejase de cuestionar”, expresan desde ACMA. Estereotipos femeninos: lo diferente se cuestiona “Esto es porque existen unos estereotipos muy rígidos de cómo tiene que ser la imagen femenina: las medidas perfectas, la melena perfecta... Lo diferente se cuestiona”, añaden. Según Botillo, la mayoría de las mujeres de la asociación presenta alopecia “areata”. “En distintos grados: desde plaquitas, a todo el pelo, es autoinmune, la más generalizada. Pero también hay casos de alopecia androgénica, que es la que tienen los hombres habitualmente, y es hormonal. Hay algún caso también de alopecia frontal fibrosante, que es la que llamamos ‘la de la diadema’, porque es desde la frente, frontal, y va hacia atrás. Pero la mayoría tenemos la areata en distintos grados y androgénica”, explica Botillo. “Algunas optan por peluca, otras por pañuelo o turbante y otras prefieren no llevar nada. Nosotras, desde la asociación, defendemos que cada una vaya como quiera. Y lo que decida ponerse que no sea tipo ‘muleta’ sino que sea un complemento, un elemento más que decide llevar”, añade Botillo. En peluquerías como Jesús Dos Peluqueros (Vigo) ofrecen “soluciones capilares personalizadas”. “Sobre todo en mujeres, el pelo es autoestima, seguridad, ayuda a llevar mejor la vida. Intentamos adaptarnos a lo que piden y que se sientan bien. Tratamos tanto alopecias naturales como por patología”, expresa Jesús Saiz. “Hay muchas mujeres, por ejemplo, que en cuanto aparece la alopecia dejan de ir a la piscina, al gimnasio o a la playa”, expresa Botillo. “Cuando se te cae el pelo y te rapas no te reconoces. Pierdes identidad; es muy duro” Conchi Botillo - Presidenta de ACMA y psicóloga “Yo tengo alopecia universal. Es una enfermedad autoinmune: alopecia autoinmune. Digamos que tu sistema inmunitario ataca al folículo piloso, puede ser de forma más leve, con plaquitas (pequeñas calvas), o puede ir aumentando: toda la cabeza y mantienes el pelo en el resto del cuerpo. O la universal, que afecta a todo: cabeza, cejas, pestañas, el vello de todo el cuerpo. Es la más extrema”, explica Botillo. La primera vez se le manifestó en la adolescencia. “Me salían plaquitas, me las trataban y durante muchas temporadas no tenía nada. Pero con 51 años, en 2017, me volvieron las plaquitas y en esta ocasión fue distinto. Me empezó a caer el pelo a mechones, en verano, recuerdo. En Navidades le dije a mi marido que me rapara. Cuando te rapas, te miras al espejo y no te reconoces. Pierdes identidad. Es duro. Es bueno ir a terapia”, describe. Ella es psicóloga pero se dio cuenta de que necesitaba ayuda profesional. “Es clave la terapia psicológica como parte del tratamiento. La alopecia provoca depresiones e incluso suicidios”, añade. A la asociación llaman mujeres de toda España. “Hay otra asociación en Barcelona, fue la primera”, concluye Botillo. “En algunos casos sí se puede recuperar cabello” Jesús Sueiro - Médico La alopecia es el motivo de muchas consultas médicas. Los facultativos explican que no todos los y las pacientes son iguales, si bien, en mujeres, suele conllevar una preocupación añadida por cuestiones estéticas, que en muchas ocasiones puede ser muy traumática. En cuanto a los tipos de alopecia, Jesús Sueiro, médico, explica que la “areata suele empezar con esas calvas, circulillos redondos delimitados que aparecen en el cuero cabelludo en momentos de estrés”. Indica también Sueiro que las enfermedades autoinmunes suelen ser más frecuentes en mujeres, de ahí este tipo de alopecia femenina. La androgénica en mujeres suele estar ligada a la menopausia, ya que es una alopecia hormonal. “La cicatrizal es por lesiones del folículo, se produce cicatriz y ya no sale el pelo, y suele asociarse a un periodo inflamatorio”, apunta el doctor. “La frontal fibrosante es la de la parte frontal, como su nombre indica. También puede haber casos de alopecia vinculados a trastornos de la alimentación, por un problema de malnutrición. También por hipotiroidismo”, expresa Sueiro, sin olvidarse de “la alopecia medicamentosa: en mujeres o varones que se someten a quimioterapia”. ¿Se puede recuperar pelo? “En algunos casos sí. Hay medicamentos para ello”, expresa.