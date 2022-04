La violencia con la que Will Smith encajó la broma de Chris Rock en la gala de los Oscar, propinando una bofetada al presentador para defender teóricamente el honor de su esposa, tampoco ha recibido justificación por parte de la propia Jada Pinkett. El actor, que ha ingresado en una clínica de rehabilitación tras el incidente, ha perdido además varios contratos con Netflix y Sony y ha tenido que hacer frente a multitud de críticas en estos últimos días. La última, de su mujer.

Pese a ganar el Oscar al mejor actor por su interpretación en el ‘Método Williams’, el actor que saltó a la fama por protagonizar ‘El Príncipe de Bel Air’ en los años 90, no olvidará nunca la gala en la que recibió su premio más importante, aunque no precisamente para bien, pues su arrebato violento está minando en buena medida su salud mental y estado de ánimo, al margen de su reputación.

Dos semanas después de su bofetada la única persona ‘afectada’ por el suceso que no se había pronunciado era Jada Pinkett Smith, y parece que no lo ha hecho precisamente para posicionarse junto a su marido. Después de todo este tiempo callada, ha salido a la luz la opinión que la protagonista tiene sobre este asunto, y no es otra que una condena de la actuación de Will Smith.

El actor, que dimitió de la Academia de Hollywood tras su violenta acción, sí recibió el respaldo de su hijo Jaden, que a través de una red social afirmó que así es como hacen las cosas en su familia. No lo pensará así Jada Pinkett Smith, tal y como una fuente cercana a la pareja declaró a US Weekly. Según su testimonio, ambos tuvieron una conversación en profundidad sobre el asunto y ella no está para nada de acuerdo con lo que hizo su esposo.

"Ella no es una de esas mujeres que necesitan ser protegidas. No necesitaba hacer lo que hizo, no necesita que la protejan", declaró la citada fuente sobre lo que habló Jada Pinkett con Will en su conversación. "Es una mujer fuerte, una mujer con opinión y puede luchar sus propias batallas".

"Fue en el calor del momento y fue él quien exageró. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él exageró", añadió. De este modo, la actriz demuestra que está en contra de la actuación de su marido y que ella no habría reaccionado del mismo modo.