Pasan los días y todavía no se sabe nada de Noa, de la pequeña pitbull red nose de 1 año de Zaira, la dueña del perro. A su mascota le falta un trozo minúsculo de oreja y, aunque has de fijarte bien para verlo, es un rasgo diferenciador ante cualquier otro perro de la misma raza. “Aun así, Noa no es una perra común, es grande y se ve, por lo que alguien debe tenerla”, asegura la dueña.

Relacionadas Claves para educar a un perro