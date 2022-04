Cada vez hay más cervezas artesanas en el mercado, por lo que repercute a ser una de las bebidas más consumidas del mundo. De hecho, es uno de los productos más demandados en bares y restaurantes. Además, los amantes de la cerveza se interesan por probarlas en distintos lugares cuando se van de viaje, no sólo en hostelerías sino también en festivales. Entre las ciudades en las que más se consume este tipo de bebida alcohólica en Europa, no se encuentra Gran Bretaña ni la primera es Alemania, según Money Co Uk, el portal de investigaciones donde se ha realizado el estudio para conocer los lugares más cerveceros.

