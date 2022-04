Muchos teléfonos móviles llevan una llave que sirve para retirar la NanoSIM o la MicroSIM y las hay de manera romboide, circular, cuadrada, etc. No obstante, lo semejante de cada una no es la forma, sino el agujero que hay en su interior, pese a que algunos fabricantes no ofrezcan púas de este calibre, probablemente porque los técnicos porten otras diferentes. De hecho, en los últimos años se emplea mucho más esta herramienta, por su utilidad y tamaño.

Razón por la que la púa presenta un círculo en medio El motivo es simplemente profesional, aunque tú también puedes usarlo de forma parecida. Y es que los técnicos suelen llevar las púas en el llavero y en los mosquetones de almacenamiento de las cajas de herramientas por comodidad. Así, las tienen a mano para cuando se requieren de las mismas. Por ello, tú también puedes usar la tuya, pero en el llavero de las llaves de casa, por ejemplo, para evitar usar un pendiente como método de extracción de la SIM cuando no estás en el hogar, ya que éste podría romperse al no tener la función de la púa, que sí extrae la tarjeta.