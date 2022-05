Hay muchos tipos de perros, dependiendo del pelaje, temperamento, tamaño y distintas características más. Desde más listos a la hora de aprender las ordenanzas a más difíciles de enseñar. Así pues, si quieres adoptar una mascota y optas por un can, has de tener en cuenta que algunos desprenden olor corporal muy fuerte cuando están sucios o cuando se empapan de agua, ya que generan más sebo, el culpable del mal olor. De todos modos, esto mismo sucede exactamente igual con las personas, a algunos se les profundiza esta misma tendencia olorosa y han de asearse más, fruto del metabolismo de cada uno.

Con el tiempo acabarás acostumbrándote y respetarlo, aunque el resto de personas no convivientes que invites a casa se les hará complicado no percatarse de tu perro, pues notarán su olor incluso a distancia. Además, existen ciertos mundanos con alergias a los que les puede llegar a afectar. Por ello, has de conocer las cinco razas de perro que huelen más por su naturaleza.

Los seis perros que desprenden más olor

Spinone o grifón italiano

Por su pelaje y por su tendencia a babear, es uno de los más olorosos. Pese a que impregne todo de salida, es muy inteligente, obedece al cuidador o cuidadora, es calmado y con los más pequeños se lleva muy bien. Son de tamaño grande y poseen un gran pelaje.

Gran basset grifón vendeano

Este tipo de perro es uno de los más famosos del mundo. Tiene doble capa de pelo, una más suave en el interior y otra más áspera en el exterior. Acarrea una gran resistencia ante la lluvia, es muy fiel, activo y sociable con otros animales y niños. No obstante, hay que cuidarlo y lavarlo más para disminuir su mal olor.

Braco de Bourbonnais o borbón

Hay pocos ejemplares de esta raza de perro porque durante la Primera y Segunda Guerra Mundial se empleó mucho para cazar, por lo que hizo disminuir el número de perros de este tipo. Es de tamaño mediano, afable con las personas y con los perros. Sin embargo, la grasa que porta es el causante del fuerte olor.

Terranova

Es un amante del agua, por lo que se escoge como perro de rescate. Además, es de gran tamaño y porta un mato de doble capa, que acaba siendo los culpables de que huelan más.

Shar pei

El shar pei es una de las razas más adorables y graciosas por su piel llena de pliegues. Es un gran compañero, adorable y nunca te faltará compañía, pero no es apto para alérgicos o personas que no le aseen con frecuencia.

Cocker spaniel

Juguetón, amistoso, inteligente… El cocker spaniel es familiar y necesita compañía para sentirse bien. Son tiernos, pero con los desconocidos, a veces, distantes. Su personalidad es fuerte y es de olor corporal muy fuerte.

Trucos para que tu perro no huela mal

Tal y como aseguran los especialistas de Experto Animal, como veterinarios o biólogos, lo mejor que puedes hacer si tu perro tiene tendencia a oler mal es cepillarle el pelaje de forma regular, limpiarle los oídos y la boca, bañarle muy poco, quedando bien seco y perfumado y usar champú para perros, específico para su cabello. No obstante, pide consejo a tu veterinario para tener en cuenta las necesidades físicas y sanitarias del can, pues quizás tendrás que optar por otro champú diferente al que tenías pensado comprar o ya estés utilizando.