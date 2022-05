CUIDADO

El @sanidadgob alerta sobre llamadas fraudulentas suplantando al tfno de la Oficina de Atención al Ciudadano 901400100



Este nº:

NO REALIZA LLAMADAS

NO ENVÍA SMS



Si recibes una llamada supuestamente del 901400100, no contestes, ni mucho menos des tus datos personales pic.twitter.com/n8tUmxG49b