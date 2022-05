Muchas veces surgen discusiones cuando alguna persona busca sitio para aparcar y en la calle hay alguien sin vehículo reservando plaza para otro coche. Ambos quieren ocupar el hueco y se genera conflicto. Te informamos de que esto no es legal, no puedes guardar aparcamiento a nadie.

La DGT asegura que mientras exista refugio, como una zona peatonal o algún otro espacio adecuado, los peatones no podrán estar detenidos en el arcén ni en la calzada, ni para esperar a un coche, por lo que tendrán que permanecer guarecidos a que este llegue a su altura. Aunque sea habitual reservar plazas de aparcamiento y las personas lo hagan, es sinónimo de bloqueo del lugar y, por tanto, no se permite hacerlo. Entonces, si alguien quiere aparcar y estar guardando el sitio para otra persona, el conductor tendrá derecho a ocupar el lugar igualmente. El problema aparece cuando dicha persona no quiere desplazarse y se mantiene en el mismo sitio.

No retirarte te puede salir caro

La sanción que se le impondrá por no haberse apartado y haber reservado el sitio a otra persona será de 80€, ya que el conductor podrá llamar a la policía y avisar del inconveniente. Hay que tener en cuenta que invadir la calzada está prohibido. Otra estrategia menos habitual es la de aparcar en medio de dos plazas, sobrepasando la línea de aparcamiento. Has de saber que por hacer esto pueden denunciarte, la grúa puede llevarse el vehículo y multarte con una sanción de 80 € hasta 200 €.