Michel Mayor, Nobel de Física: "La idea de Elon Musk de emigrar a Marte es una estupidez"

Ser el primero en descubrir un exoplaneta –'51 Pegasi b' se llama y está en la constelación de Pegaso, a 51 años luz– le valió el Nobel de Física en 2019. Así que uno espera tener delante a alguien que no está para bobadas. Pero Michel Mayor (Lausana, Suiza, 1942) es a-do-ra-ble. Es tal su pasión por el universo y el placer que experimenta al contagiarla en las aulas de la Universidad de Ginebra, o en charlas como la que dio el miércoles en CosmoCaixa, que no le cuesta bajar a la órbita del terráqueo más ignorante.

No llamarle Planeta Mayor ya denota humildad.

[Ríe] Al principio solo veíamos que la estrella, HD 217014–poco romántico, ¿eh?–, se movía. En un atlas antiguo aparecía como la 51º constelación de Pegaso. Así que encontré divertido llamarlo 51 Pegaso, con la pequeña b para diferenciarlo de la estrella.

¿Cómo se descubre algo así?

Con un instrumento –el buscador de planetas por velocidad radial de alta precisión– empezamos a medir y, de repente, vimos que un objeto daba una vuelta completa a la estrella en 4,2 días. La teoría decía que no podía hacerlo en menos de un periodo de 10 años. ¡Era raro! Esperé seis meses a que reapareciera en el cielo, para asegurarme. Se confirmó.

¿Se emocionó?

Sabía que era importante, pero recordé los periodos entre la duda y la felicidad. Cuando en julio de 1995, en el Observatorio de la Alta Provenza, comprobamos que se cumplían los cálculos del año anterior, lo celebramos con champán y tarta de frambuesa.

Al principio no le creyeron.

Hubo colegas que dijeron que era una pulsación de la estrella y la revista 'Nature' se mostró muy prudente, porque desde 1943 hubo anuncios que resultaron falsos. Pero lo validaron dos astrofísicos.

¿Es hermoso ese planeta suyo?

No. Es como una bola de gas, tiene la mitad de la masa de Júpiter y una temperatura de 1.500 grados.

¿Qué significa un descubrimiento así para la humanidad?

Los filósofos griegos del siglo V antes de Cristo discutían sobre la pluralidad de mundos en el universo, incluso de mundos habitados. Alberto Magno, en el siglo XIII, consideró una cuestión noble buscar su existencia. Y el arzobispo de París, en tiempos de la creación de la Sorbona, pidió la autorización al Papa para incorporarlo a la enseñanza. Nosotros hemos dicho: "Sí, teníais razón". Hoy contabilizamos 4.100 planetas extrasolares.

Disculpe, pero ¿hay algún otro beneficio?

Nos permite formular preguntas como: "¿Hay vida en el universo?", o "¿cuál es nuestra posición en él?".

"Prácticamente en todas las estrellas hay sistemas planetarios, y probablemente hay vida"

¿Tiene alguna respuesta?

La física es la misma en todo el universo. Si durante millones de años la generación de seres vivos ha tenido éxito, ¿por qué no puede ocurrir en otras partes? Prácticamente en todas las estrellas hay sistemas planetarios. ¿Cuántos tienen buenas condiciones para que se desarrolle la vida? Centenas de millones.

¿Aptos para la vida de qué tipo?

Un organismo unicelular ya es vida. Cuando se desdobla para formar otro, le transmite la totalidad de la información para funcionar a través del ADN. ¡Eso es excepcional! El agua líquida favorece la química, y una determinada temperatura permite la transmisión. Eso ocurre fuera del sistema solar.

¿Puede haber seres semejantes a nosotros?

¡Eso es otra cosa! Que haya vida es probable, pero el camino hacia la inteligencia se complica. Soy incompetente para responderle.

Aparque al científico y especule.

La historia de la vida en la Tierra explica que durante mucho tiempo fue solo unicelular. Si cambió fue porque la naturaleza lo vio como una ventaja evolutiva. Nosotros estamos ligados a la química del carbono y a 20 aminoácidos. ¿Es la vida un imperativo cósmico? Cuando se dan las condiciones, ¿emerge espontáneamente con los mismos ingredientes?

De momento, Elon Musk quiere instalarse en Marte con un grupito de millonarios.

¿Qué le parecería montar un McDonald’ a 10.000 metros bajo el mar?

"La Tierra es perfecta y continuará existiendo a pesar de nosotros"

No dé ideas.

La exploración me parece perfecta, pero la idea de Musk de una colonia en Marte es una estupidez. No hay oxígeno. Su suelo es tóxico. El peor desierto de la Tierra es un paraíso. Para crear condiciones para unos pocos se necesitaría una cantidad descomunal de energía. Esa idea no se realizará nunca. Estoy seguro.

Pues ambiciona ir más allá.

Eso es aún más estúpido. El hombre tardó tres días en llegar a la Luna, y la luz tarda un segundo. En caso de encontrar un planeta habitable a 30 años luz, supone mil millones de segundos. La Tierra es perfecta y continuará existiendo a pesar de nosotros.