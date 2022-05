Acumular monedas en casa es algo que suele pasar cuando hacemos nuestras compras en efectivos. La 'calderilla' de uno o dos céntimos, generalmente, suele quedarse sin utilizar. Esta circunstancia no es nueva, sino que puede repetirse a lo largo de los años. ¿Quién no ha encontrado 20 años después de la instauración del euro alguna que otra peseta perdida por casa? Si te ha sucedido, no estaría de más que revisaras las monedas antiguas que tienes por casa, ya que su valor actual puede darte una alegría.

Hay monedas o billetes que valen su peso en oro. Aunque las pesetas ya no se pueden cambiar por euros --la fecha límite fue el 1 de julio del 2021-- en el mundo del coleccionismo siempre son bien recibidas, sobre todo las más cuidadas y difíciles de encontrar. Algunas de ellas pueden llegar hasta los 20.000 euros, como es el caso del 'duro' acuñado en el año 1949. No siempre la antigüedad es el factor que determina el valor de una moneda o billete. A veces, factores como la presencia de alguna anomalía o algún tipo de error a la error a la hora de imprimir alguna serie también es tenido en cuenta por los coleccionistas. En lo que respecta a las pesetas, la moneda española anterior al euro, hay varias, además de la de cinco pesetas anteriormente citada, que puede ayudar a aumentar tu patrimonio si tienes la suerte de ser poseedor de alguna de ellas. Aquí te dejamos las 10 monedas y billetes de pesetas más valiosos en el mercado del coleccionismo. Aquí puedes encontrar cuáles son las cuatro monedas de pesetas más valiosas y también los cuatro billetes de peseta que se cotizan de forma más elevada en los círculos de coleccionistas, así como las imágenes de cada uno de ellos para que sepas cómo identificarlos. Monedas Monedas de 5 pesetas La moneda de 'duro' (5 pesetas) del año 1949 puede llegar a tener un valor de entre 12.000 y 20.000 euros en el mercado. El motivo es su temprana retirada, e la década de los 50, debido a la subida del precio del níquel, el metal de la que están hechas. Para saber cuáles son las monedas de mayor valor de 'duro' hay que estar atentos al año de acuñación. Las de 1949 y 1950 son más comunes, mientras que las de 1951 y 1952 son rarezas muy cotizadas. Por las de la estrella con el 51 pueden pagarse entre 3.000 y 6.000 euros, mientras que las que tienen la estrella con el 52 pueden llegar hasta los 20.000 euros. Moneda de 2,5 pesetas La moneda de 2,5 pesetas puede cotizarse hasta los 2.000 euros, dependiendo del año de la tirada y su conservación de la misma. La moneda de 2,5 pesetas más valiosa es la acuñada en el año 1968, como se refleja e las estrella que está en su interior. Moneda de 1 peseta Las monedas de 1 peseta con la estrella 56 en su interior pueden sobrepasar los 1.000 euros y las mejor conservadas pueden llegar hasta los 1.400 euros. Es la primera edición que contiene el diseño del escultor Mariano Benlliure. Son conocidas como las rubias y son las primeras en las que aparece el retrato de Franco. Moneda de 50 céntimos Estas monedas dejaron de emitirse en el año 1965 y son especialmente difíciles de encontrar, motivo por el que su valor se puede ir hasta los 500 euros. Su peculiaridad es el agujero en el centro. Se caracterizan por la estrella con el número 51 grabada en su interior. Billetes Billete de 100 pesetas El billete con la imagen de la Dama de Elche emitido en marzo de 1936, pocos meses antes del estallido de la Guerra Civil, es de los más valiosos de la antigua moneda española. Su valor puede oscilar entre los 15.000 y 20.000 euros. Billete de 500 pesetas En este ejemplar de 1928 puede tener un valor de hasta 4.500 euros. En el billete está grabado el rostro, de perfil, del Cardenal Cisneros. Es un billete que puede alcanzar un valor de hasta 4.500 euros. Billete de 50 pesetas En este ejemplar del año 1902 es la figura del pintor Diego Velázquez la protagonista. Por este billete se han llegado a pagar hasta un mínimo de 1.400 euros. Billete de 1.000 pesetas Este billete, que salió a la circulación en el año 1907, tiene un valor de unos 500 euros.