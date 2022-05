Como siempre, la Policía Nacional avisa de las nuevas estafas por redes sociales, una vía útil y práctica para prevenir que cualquier persona caiga en algún engaño. Esta clase de bulos y falsas notificaciones que localiza la policía no es la primera vez que ocurre.

En lo que llevamos de año han pasado otros casos, como el del teléfono que iba llamando y pidiendo datos personales. En ese caso, los timadores suplantaban el teléfono de la Oficina de Atención al Ciudadano de ese departamento. Por ello, la Policía Nacional alertó de que dicho número no realiza llamadas ni envía SMS y mucho menos pide datos personales. Otro caso fue el de la estafa a mujeres por WhatsApp simulando ser sus hijos, por lo que has de tener cuidado y no confiar en estos actos delictivos. Actualmente, tampoco has de creerte el documento que ha publicado la Policía Nacional avisando de que es falso.

Esta vez también la policía ha advertido por Twitter de que no hay que hacer caso a una citación en la que se suplanta a la Policía Nacional, ya que realmente hay estafadores detrás. Te hacen creer que han detectado tu consumo de contenidos relacionados con la pornografía por Internet y te hacen pagar una multa de 4.870 € como “una resolución amistosa” para no comprometer “tu reputación”.

Borra inmediatamente esta falsa citación

“Le informamos a través de este documento que los sitios pornográficos y morbosos en los que hay contenidos menores están totalmente prohibidos por ley. No estamos aquí para crearle problemas, pero este acto está estrictamente prohibido", tal y como se puede leer al principio del documento. No obstante, la estafa llega después, cuando piden cerca de 5.000 € para resolver la situación.

También añade: “Nuestros servicios enviarán su expediente a la Sr. Eugeno Pereiro Blanco, Comisario General de la Policía Federal en un plazo de 72 horas. El caso se hará público para así disuadir a otros que incurran en tal comportamiento en internet. Te arriesgas a un juicio y hasta 5 años de prisión". En primer lugar, está mal redactado, te tratan de “tú” y encima después vienen proponiéndote “la solución amistosa”.

Esta es la solución amistosa

La supuesta solución es ingresar un cobro de casi 5.000 € siendo el caso manejado por las autoridades judiciales españolas y por ellos. “Estará en un periodo de vigilancia digital suspendida de 6 meses y en caso de reincidencia tomaremos medidas legales", concluye el documento. Y, además, los estafadores se despiden asegurándote que has sido advertido antes de firmar. En suma, en ellas, se percibe claramente que escriben “Policia National” en vez de Policía Nacional. Es una citación falsa y nada de lo que leas es real, elimínala de inmediato.