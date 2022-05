Fernando Simón: "La Primaria ha sido clave. Nos ha ayudado a gestionar la pandemia"

"De esta pandemia hemos aprendido, al menos en España que la Atención Primaria es la ventana para nuestros ciudadanos y es clave. Fue el sistema que nos ayudó más o menos a gestionar esta gran pandemia". Con estas palabras, el director del Centro de coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ponía esta mañana en valor el trabajo realizado desde los centros de salud en el manejo de la crisis del coronavirus al tiempo que pedía más unión entre Primaria, Hospitalaria y Salud Pública ya que hasta ahora "no están trabajando unidos".

Lo ha hecho durante su participación en la primera Cumbre Internacional sobre Gestión de Pandemias, organizada por el Ayuntamiento de València y que forma parte del proyecto europeo STAMINA (una plataforma inteligente de apoyo a la predicción y manejo de pandemias). En la cumbre han participado otros expertos nacionales como la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC), Margarita del Val, o responsables de la Comisión Europea o de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sobre las "lecciones aprendidas" que nos ha dejado la crisis del SARS-CoV-2, Simón ha reconocido también el capital que supone el "compromiso" de los trabajadores sanitarios "que respondieron cuando se les necesitó" y la solidaridad de la población, siguiendo las medidas no farmacológicas (como los encierros, mascarillas...) y la llamada a la vacunación, "aunque el compromiso social tiene un límite".

Simón también puso el dedo en la llaga en cuestiones como la falta de información "real" que hubo al principio de la pandemia sobre el alcance de casos y que, pese a ello, "nos vimos forzados a tomar decisiones y eso no es fácil", de ahí que insistiera en la necesidad de seguir mejorando los mecanismos de coordinación en crisis. "Estamos mejorándolos pero aún no he visto un informe final tras una crisis sanitaria donde no se insista en mejorar la información. Ya nos pasó con el SARS-CoV-1 y con el ébola y pasará también ahora, nunca es suficiente".

Al respecto de la toma de decisiones, Simón reconoció que además del problema de la falta de información y de tener que tomar decisiones pese a la incertidumbre hubo errores como dejar el peso a Sanidad de todo el manejo y toma de decisiones al principio. "En pandemia, la salud de la población es responsabilidad de todo el mundo" y recordó, en este sentido que todos los sectores se vieron afectados: "policía, investigación, transporte, turismo, innovación, educación... en cualquier sector en el que pienses está involucrado en la gestión, puede que bajo el paraguas de los expertos pero todos involucrados".

Otro de los elementos de distorsión, a juicio de Simón, fue la posibilidad de acceso en abierto a todos los trabajos de investigación que se iban haciendo sobre la covid-19. Algo que en principio era positivo terminó suponiendo que "la comunicación se llenó de opinión y son buenas si llegan de expertos pero no son información científica", por lo que recordó que había que hacer una lectura crítica de los artículos y sus metodologías "porque algunos eran malos, pero todo el mundo en cada reunión elegía no el mejor sino el artículo que alimentaba su discurso y eso no es bueno porque, una vez lo usas, se queda".

"Las vacunas funcionan"

Al hilo de esta reflexión, Simón hizo hincapié en el buen funcionamiento de las vacunas. "Funcionan y muy bien. Que quien no se vacuna al menos que lo justifique en su derecho a no hacerlo, pero no acepto que no digan que no funcionan porque es falso". Sobre lo que nos depara el futuro, Simón aseguró que "no sabemos cuándo pero vendrán" nuevas crisis sanitarias e hizo una comparativa con el impacto en muertes que tuvo la pandemia de "gripe española" de 1918 con respecto a la población mundial y el impacto que ha tenido ahora la covid-19, mucho menor. "Hemos aprendido, estamos mejor preparados, pero cada vez somos menos tolerantes al impacto", expuso.

Por su parte, la viróloga Margarita del Val ha asegurado que la próxima pandemia vendrá también "por el aire" porque "ahora mismo no se puede pensar en una próxima pandemia causada por algo que se transmita por el agua ni alimentos". En este sentido, Del Val pidió aprender de lo sucedido con el SARS-CoV-2 e invertir en "limpiar el aire" con la instalación de medidores de CO2 para saber cuándo hay riesgo de contagio. En este sentido demandó una normativa estatal para garantizar un aire limpio.

Amenaza biológica, nuclear, química...

Para la directora de la Oficina de Emergencias de la Dirección General de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias de la Comunidad Europea, Anne Simon, la pandemia ha servido para afianzar la idea de que hay que prepararse mejor, además de forma coordinada y solidaria -"la cooperación nos hace mejores", ha dicho-, porque el número de amenazas "ha aumentado, no solo las biológicas, también podría ser una amenaza nuclear, química o radiológica". La responsable europea ha recordado que "nadie está seguro hasta que todos estemos seguros", en referencia a la prevención por vacunas pero ha dicho que "estamos casi ahí" porque del objetivo de poner a disposición 700 millones de dosis de vacunas ya se habían donado "470 millones".

Desde la Organización Mundial de la Salud, OMS, la responsable de informes de la oficina europea, Miranda Ngoc, ha asegurado que es "muy pronto para relajarse" y que esta pandemia "como todas terminará" pero ahora era la oportunidad de investigar, preparar y mejorar las estructuras nacionales en prevención.