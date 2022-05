Los perros tienen tendencia a lamer. Mediante un sistema comunicativo limitado, usan un lenguaje corporal determinado para mostrarnos sus sentimientos y emociones. Entonces, no sólo te chupan la cara por cariño, también por otras razones que conocerás a continuación. Como ya sabes, los canes no pueden hablar, pero eso no implica que no puedan comunicarse, pues lo hacen de otras formas, por eso gruñen, ladran, lamen… Y esto lo realizan por varios motivos. Por tanto, te explicaremos por qué te chupan, no únicamente por mostrar afecto, sino también por diversas razones.

La verdadera razón por la que te lame tu perro Principalmente, es por su comportamiento de manada, según Mercè García, adiestradora canina en Modificación de Conducta. Los cachorros, al nacer, reciben como primer contacto el lamido de su madre, ya sea para acicalarlos o comer. De esta forma, es un tipo de comportamiento que perciben como tranquilizador desde pequeñitos, según la experta. Los perros notan que nos agrada que nos laman, ya que lo sentimos en forma de beso o muestra de cariño. Sin embargo, realmente lo hacen porque les recuerda a su madre cuando les acariciaba y les limpiaba, por lo que es una señal de afecto. Por tanto, para que sea recíproco, es bueno que le muestres tu querer también. Así, lograrás comunicarte con él de la misma manera que tu can lo hace contigo, de forma no verbal. Más motivos por los que te lame tu mascota según las personas expertas Por hambre. Muchas veces, cuando veas que al abrir una bolsa de plástico tu perro se lame demasiado el hocico, tiene hambre. Quiere que le des de comer.

Por miedo. Cuando te chupan cuidadosamente y va acompañado de orejas o cola baja, puede ser por temor. Cuando se asustan por alguna riña o se sienten incómodos al ver a otro animal o persona, suelen mostrar este comportamiento. Si tienen una herida y se la curas, también podrás percibir esta conducta, por el dolor y preocupación que esto les supone.

Por ansiedad. Si te lame, se relame y se vuelve, se siente incómodo. Por tanto, necesita su espacio personal. Si te chupa demasiado, se relame y va acompañado de lamer objetos, puede ser una forma de calmar su ansiedad. Si lo hace con exceso y está muy nervioso, puede ser, incluso, por ganas de vomitar.

Por buscar contacto. Si te lame y le acaricias, detectará que siempre que lo haga, le mimarás, por lo que es esencial que mantengas un buen contacto físico con él, puesto que los canes se ven acostumbrados a recibir caricias desde pequeños. También cabe destacar que las necesidades varían según el perro, pues has de conocerlas bien y si tienes alguna duda, cuenta con un profesional para que te la solucione de inmediato.

Para explorar. Muchas veces lamen como forma de investigación cuando algo o alguien no lo conocen. Recuerda que el sentido del olfato lo tienen mayormente desarrollado. Además, es una forma de saludar para ellos, no solamente hacia otros perros, sino también a las personas.

Para llamar la atención. Si siente que necesita atención porque le falta, te chupará. Si te ve enfermo o quiere salir a pasear al despertarse, te chupará.

Porque le gusta tu sabor. Alguna vez, como el sudor humano es salado y algunos de los canes tienen tendencia hacia este tipo de sabores, puede que después de correr o ir al gym, te lama porque le guste cómo sabes, bien puede ser también por alguna crema que lleves.

Para limpiarte. Los canes normalmente suelen ser limpios y ya de bien cachorros su madre les asea hasta que son adultos. Después, son ellos los que lamen a otros para acicalarles, por lo que es probable que esté haciéndolo porque le importe tu limpieza.