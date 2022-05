Muchas veces los anuncios de comida, ropa o de cualquier otra cosa hacen parecer el producto diferente a tal y como es realmente. Puede variar el color, la forma, etc. A esto se le llama publicidad engañosa. El pasado marzo demandaron tres bufetes de abogados a Burger King en Miami justamente por las distinciones que se establecen entre el anuncio y el producto que se consume. Lo cierto es que no cumplía con el tamaño que se presentaba en la publicidad frente al que era en verdad.

Esta acción colectiva fue demandada por los mismos tres bufetes de abogados que han presentado demanda este pasado martes en la corte federal de Brooklyn, por la misma razón, pero de distintos lugares. El consumidor estadounidense demandó a McDonald’s y Wendy’s, pero éstas no se han pronunciado al respecto. El cliente era Justin Chimienti (condado de Suffolk, Nueva York), consumió varias hamburguesas, una era el Big Mac de McDonald’s y la otra de queso Bourbon Bacon de Wendy’s. Chimienti consideró que serían “igual de grandes y de jugosas como en el anuncio”. No obstante, esto no fue así y acabó por demandar a ambas empresas de comida rápida.

¿Por qué en los anuncios las hamburguesas son más grandes?

Lo cierto es que, como asegura el consumidor demandante, “al usar carne poco hecha en los anuncios publicitarios, las hamburguesas contemplan un tamaño superior de entre 15 % y un 20 % más que la que verdaderamente obtiene el cliente. La razón por la que sucede esto es supuestamente porque se prefiere que las hamburguesas "estén poco cocinadas y parecer más apetecibles", pues las menos hechas no lo son, tal y como asegura un fotógrafo que dice haber trabajado para ambas cadenas de comida rápida.

¿Qué piensa Chimienti al respecto?

El cliente sugiere que McDonalds’s exagera el tamaño de las hamburguesas y Wendy’s las infla de ingredientes para obtener el mismo resultado. Es por ello que la demanda busca “daños compensatorios y punitivos no especificados por supuestas violaciones de contrato desde mayo del 2016 y violaciones de las leyes de protección al consumidor en todos los Estados Unidos”.

¿Podría ocurrir algo así en España?

Si buscamos en Twitter, lo más seguro es que encontremos quejas de personas españolas hacia McDonald’s o Burger King. Lo que puede hacer el usuario es ponerle una reclamación a la empresa. Más tarde, podría asistir al Sistema Arbitral de Consumo. Después ir a asociaciones sin ánimo de lucro y, al final, acudir a la vía judicial, ya con abogados.