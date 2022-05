Si te quedas sin espacio dado a la cantidad de archivos que almacena WhatsApp, es probable que ni te funcione esta red de mensajería móvil y tengas que eliminar muchas fotografías y vídeos para que puedas volver a acceder. Pero no pasa nada. Te traemos la solución. Existen varias estrategias que conseguirán no quedarte sin almacenamiento en el móvil por culpa de WhatsApp. De hecho, esto será positivo para ti, ya que te ayudará también a organizar mejor los archivos que guardas en el teléfono.

El truco

No descargues los archivos automáticamente. Primero, ve a WhatsApp, luego clica en 'Ajustes'. Después, selecciona 'Almacenamiento y datos' y finalmente desactiva todos los elementos de los apartados 'Descargar con…' De esta forma, ninguna fotografía, vídeo e incluso audio se descargarán en tu móvil. Eso sí, si quieres mantener guardada alguna imagen, sólo has de descargarla y no borrarla ni en el teléfono ni en la conversación en la red de mensajería.

Te puede interesar: Alto Palancia Altura lanza el servicio de información municipal y avisos por Whatsapp

Más trucos