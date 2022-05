La periodista asturiana de televisión, Lara Álvarez, piensa que lo más fundamental en la vida es el amor propio, centrarse en sí misma y en su trabajo. No obstante, ha tenido varias parejas que le han acompañado en momentos diversos de su vida. Éstas han sido del entorno en el que se mueve, personajes públicos del deporte o del espectáculo. Por ejemplo, estuvo con el empresario, cantante y surfero Román Mosteiro. Con el artista duró una media de tres años a su lado, su historia de amor más duradera. También estuvo con caras conocidas como Fernando Alonso, Dani Martínez o Sergio Ramos. Sin embargo, si le va todo tan bien, ¿por qué está tan triste?

Su última relación

Davide Rey, compañero de Supervivientes en el programa de Telecinco, ya es historia. En tan poco tiempo de saberse de su noviazgo, su relación ha acabado por romperse. Esta decisión la habría tomado en febrero, poco después de conocer la noticia de su enamoramiento. Esto quiere decir que embarcó a Honduras después de haber cortado lazos con Rey.

¿Cómo se descubrió la relación de Lara Álvarez con Davide Rey?

Todo fue por unas fotografías en las que salían compartiendo besos en una escapada a Navacerrada, aunque puede que su noviazgo comenzara más pronto, pues hacía cinco años desde que se conocieron. Álvarez y el artista tenían muchas cosas en común tanto el deporte y la vida saludable como el amor hacia los animales. Congeniaban muy bien, no obstante, ¿era eso suficiente? Por lo visto, no. No era suficiente.

El amor que jamás olvidará la asturiana

Lo cierto es que no lo está llevando bien, ya que su mascota ha fallecido y ese sí es un amor que no olvidará jamás, “un amor eterno”, como dice Álvarez. Hace pocos meses ha muerto su perro Choco, su incondicional. Por ello, ha recibido muestras de apoyo y cariño tan cercanas como la de Mónica Carrillo.

Superar la muerte de un ser querido es uno de los mayores retos a los que todo el mundo ha de enfrentarse. Por ello, lo mejor es que un profesional ayude a dicha persona a afrontar y aceptar sus sentimientos mediante un proceso corto o rápido de terapia. "La terapia psicológica para el tratamiento del duelo ayuda a manejar la ansiedad, la culpa, la rabia o la tristeza que sobrevienen tras la muerte de un ser querido", según Prado Psicólogos, un centro que cuenta con un equipo numeroso de psicólogos especializados detrás. Con el paso del tiempo, esperemos que Lara Álvarez vuelva a sonreír como siempre ha hecho.