Los pacientes trasplantados de riñón son uno de los grupos que menor respuesta inmunitaria adecuada tienen a la vacuna frente al coronavirus, incluso a la tercera dosis. Más del 20% de los trasplantados renales no se encuentran protegidos después del tercer pinchazo y tienen una respuesta humoral -la respuesta específica del sistema inmune en la que interviene el reconocimiento de antígenos y la producción de anticuerpos- inferior a la del resto de pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) en España. Son resultados del estudio español SENCOVAC, promovido por la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.), con la participación de más de 50 hospitales y centros de diálisis españoles y una muestra de más de 3.700 pacientes.

Los datos, según informa la S.E.N. y que han sido recogidos por El Periódico de España, han sido publicados en la revista científica internacional Clinical Journal of American Society of Nephrology (CJASN). Este estudio está analizando la eficacia y seguridad de la vacuna en todas las cohortes de pacientes con ERC (trasplante renal, hemodiálisis, diálisis peritoneal y enfermedad renal crónica avanzada) en España.

Los nuevos resultados indican que una tercera dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 indujo seroconversión -aparición de anticuerpos contra una determinada enfermedad infecciosa- en un alto porcentaje de pacientes con ERC, incluso en los que no tenían anticuerpos del virus después de la pauta inicial, pero las respuestas fueron más pobres en los pacientes con trasplante renal: entre los pacientes trasplantados que no tenían una adecuada respuesta humoral tras la pauta inicial (dos dosis), apenas el 62% generaron anticuerpos y, por tanto, respuesta inmunitaria después de la tercera dosis de la vacuna, frente al 38% que no lo hizo.

En esta cohorte de pacientes que no presentaban inmunidad humoral previa, el estudio, objetivó un 100% de seroconversión en los pacientes con ERC avanzada y un 76% en aquellos con necesidad de tratamiento con hemodiálisis, apunta la sociedad científica.

Eficacia de la vacuna en pacientes renales

El estudio SENCOVAC es uno de los de mayor dimensión que se está realizando a nivel internacional, remarcan desde la S.E.N. y tiene como objetivo analizar la eficacia de la vacuna frente al covid-19 en los enfermos renales. Además, es pionero al estudiar su efecto en todos los perfiles de pacientes: pacientes trasplantados, pacientes en hemodiálisis, pacientes en diálisis peritoneal, y pacientes con ERC Avanzada sin necesidad de tratamiento renal sustitutivo.

En el artículo se analizan los resultados del análisis de seguimiento del estudio a los 6 meses sobre una muestra seleccionada de 1.018 pacientes, de los que el 65% de ellos tenían la tercera dosis administrada. Estos resultados también concluyeron que los anticuerpos continúan disminuyendo en el periodo de 3 a 6 meses después de la vacunación en los pacientes con ERC. Es decir, su eficacia sigue descendiendo con el paso de los meses en estos pacientes, ya que estos pacientes pierden de forma más rápida los anticuerpos.

El análisis reflejó que los trasplantados renales presentaron títulos más bajos de anticuerpos seis meses después de completar el programa de vacunación inicial, y que ese nivel de anticuerpos eran más bajo en los trasplantados de riñón respecto a los pacientes en hemodiálisis, diálisis peritoneal o pacientes con ERC avanzada. En todos los pacientes con enfermedad renal, los que habían recibido una tercera dosis de la vacuna a los seis meses tenían tasas de anticuerpos más altos que aquellos sin la tercera dosis, que además disminuyeron sus anticuerpos significativamente en el periodo de 3 a 6 meses.

Pacientes en homodiálisis

En el caso concreto de cada cohorte de pacientes renales analizados, la sociedad científica observó claras diferencias en la respuesta inmunitaria a los seis meses entre los que recibieron una tercera dosis y los que no, de manera que una respuesta humoral adecuada se produjo en el 80% de los trasplantados con tercera dosis (con bajada hasta el 53% en el caso de dos dosis), en el 100% de los pacientes en diálisis peritoneal (71% si sólo tenían dos dosis), en el 96% de los pacientes en hemodiálisis (64% en el caso de dos dosis), y en el 97% de los pacientes con ERC Avanzada (73% si sólo tenían dos dosis).

El análisis del estudio también destaca que entre los pacientes que no tenían anticuerpos a los 3 meses tras la vacunación, el 69% de ellos lograron tener respuesta inmunitaria después de la tercera dosis. Los principales factores asociados a la respuesta inmunitaria positiva a los seis meses de la vacuna en los pacientes con ERC fueron, además de no ser trasplantado renal, recibir la vacuna inicial con Moderna, tener una respuesta humoral previa positiva a los 3 meses, y haber recibido la tercera vacuna. Por su parte, en los pacientes con una respuesta humoral negativa a los 3 meses, la respuesta inmunitaria positiva a los 6 meses se asoció con la tercera dosis y no ser trasplantado renal.

Por último, los resultados del estudio muestran que la tercera dosis también reflejó diferencias en cuanto a la protección generada según el tipo de vacuna administrada, ya que la de Moderna indujo a una mayor tasa de generación de anticuerpos en los pacientes en hemodiálisis (en el 76% de estos casos) y en los pacientes con ERC Avanzada sin tratamiento renal sustitutivo (en el 100% de los casos).