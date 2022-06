Con 'feedback', diálogo, propuestas constructivas y compartidas, ideas en equipo, sentido común, escucha activa, acción, compromiso social y dosis de creatividad en la búsqueda de soluciones es como encara su 27ª edición el festival internacional reggae Rototom Sunsplash, que se celebrará en Benicàssim del 16 al 22 de agosto de 2022.

Con estas herramientas sobre la mesa, la macrocita sociocultural quiere dar respuesta al lema que arropa este aterrizaje tras dos años de parón obligado por la crisis sanitaria mundial. We must change the world ('Debemos cambiar el mundo') es el eje sobre el que irán tomando forma las diferentes actividades que integran un programa que va mucho más allá de lo musical, según ha informado la organización en un comunicado.

En primera fila

En un contexto internacional convulso marcado por una pandemia mundial que sigue dejando secuelas sanitarias, sociales y económicas; por los conflictos bélicos, con el derivado de la invasión de Ucrania entre los más recientes; por dramas humanitarios como los que sufre la población refugiada; o por la deriva climática poniendo en jaque, cada vez más, al planeta, había que dar un paso más, pasar del 'querer' y optar por el 'imperativo' para situarnos en primera fila y promover este cambio de rumbo tan necesario", han explicado desde la organización.

"Somos parte de este proyecto colectivo y nuestro compromiso para que funcione en igualdad, justicia y con garantías de futuro ha de ser una obligación ética; se trata de ver cuál es nuestro papel en el mundo ante todos estos desafíos, y llevarlo a la práctica", han matizado.

Todos estas cuestiones, y los canales para darles respuesta y poder "cambiar el mundo", se articularán en las diferentes áreas culturales que sustentan la actividad en el recinto de conciertos de Benicàssim, como el Foro Social, que anunciará en breve la programación de este año; o los espacios para familias como Magicomundo, que ultima ya el anuncio de sus muchas novedades para 2022.

Sostenibilidad

También tendrá su reflejo en la propia política de sostenibilidad del festival, uno de los primeros en España en disponer del sello 'plastic free' al eliminar por completo el uso de plástico tanto en el recinto como en la acampada; o en sus ya habituales acciones de compromiso social, que también este año siguen creciendo y diversificándose hacia nuevos ámbitos, como el de la soberanía alimentaria.

"El lema 'We must change the world' evidencia que Rototom Sunsplash sigue fiel a su filosofía, y que las miles de personas que lo hacen posible no se conforman con observar, sino que necesitan actuar", ha detallado su director, Filippo Giunta.

El certamen pone fin a dos años de silencio obligado con un cartel que integran más de 80 artistas para esta edición, "la del reencuentro, que será increíble", y en la que -según Guinta- esperan "no traicionar las expectativas de un público que ha confiado y ha sabido esperar".