Con unos padres como Jennifer Lopez y Marc Anthony, el talento musical de Emme se daba por asegurado. Lo cierto es que primogénita de los mellizos de la ilustre pareja ya dejó boquiabierto al mundo con su actuación en la Superbowl del 2020, pero en su última aparición junto a la diva ha sorprendido por el tratamiento de su madre.

Jennifer Lopez ha destapado que su hija Emme Muñiz Lopez tendría género no binario. Dejando al margen su look andrógino, la cantante del Bronx se ha referido a la adolescente en estos términos en la gala benéfica de la fundación de los Dodgers de Los Ángeles: “Elle está muy ocupade, llene de reservas en su agenda y es tan buene, me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten... La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como este y les pido que canten conmigo todo el tiempo. Así que esta es una ocasión muy especial".

Toda una presentación en sociedad que demuestra que la hija de Jennifer Lopez es de género no binario, es decir, no se siente ni hombre ni mujer. La actual novia de Ben Affleck sorprendió a los presentes usando estos pronombres inclusivos y no femeninos, como había hecho hasta ahora. La cantante no puede ni quiere ocultar el orgullo que siente por Emme, y así lo demostró con estas palabras cariñosas.

Ahora, Emme, como su hermano mellizo, Max, ya es toda una adolescente que está perfilando su personalidad. Y su madre la está apoyando en cada paso. Tras anunciarla, Emme salió al escenario y fue recibida por miles de aplausos del público presente.

Hasta el momento, JLo nunca había hablado de la identidad de género de su hija, pero al referirse a ella como "elle", queda claro que se identifica como género no binario.