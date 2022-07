Un policía local salva de ahogarse a un padre y sus dos hijos en La Manga: "Me pegué una carrera con la tabla"

"Yo lo veo como algo muy normal. Antes, hace años, yo era socorrista, y ahora practico surf. Por eso detecté que a esas personas se las llevaba la corriente». Así comienza David, policía local en Cartagena, a narrar lo que aconteció este domingo en la playa de Galúa, en La Manga, cuando rescató del agua a tres personas (un padre y sus dos hijos menores de edad) que no lograban salir por sus propios medios.

David, cartagenero de 38 años, se encontraba con su esposa, sobre las dos y media de la tarde, "comiéndome un bocadillo en la playa» cuando, gracias a que «tengo entrenamiento" al respecto, detectó que había "una familia que lo estaba pasando mal, que tenía problemas con la corriente". Primero "me acerqué al socorrista y le advertí" y, acto seguido, cogió su tabla y fue "corriendo por la arena" para sacar por sus propios medios a las personas que estaban en apuros. "Me pegué una carrera con la tabla", comenta.

"Llegué hasta ellos, los menores subieron, los tranquilicé, y el hombre me dijo que los niños no sabían nadar"

"Llegué hasta ellos, los niños subieron a la tabla, los tranquilicé, y el padre me dijo que sus hijos no sabían nadar", rememora el agente. "Le dije que no tenía que preocuparse". Con los dos menores subidos a la tabla, y el adulto agarrado a la misma, "los saqué de la corriente". Una vez a salvo en la arena, quedaron a disposición del socorrista. Sanos y salvos. Y agradecidos.

El municipal apunta que "todos los años se balizaba esa zona, pero este año no se ha hecho y eso está trayendo problemas". Aunque no culpa a nadie, el señalizar el lugar es algo que, a su juicio, debería de subsanarse.

Diez rescates cada verano

Por deformación profesional, y por vocación de servicio, David se percató de que la familia no podía salir. Es así cuando "tú ves a alguien que está mirando hacia la orilla y va hacia atrás". "Ellos no hacían pie", puntualiza.

Salvar a bañistas "lo veo como algo normal", dado que "los surfistas lo hacemos muchas veces". Recientemente, junto con su esposa y un compañero de la Policía Nacional, sacaron a cuatro niños que no lograban salir del agua en Calblanque. Rescates así se le presentan «diez veces por verano, fácilmente».

Ayudar lo lleva en el ADN de agente y de ser humano. David, que lleva ocho años como policía local de Cartagena y antes estuvo otros ocho años destinado en la Ciudad del Sol, considera que "esto lo haría cualquier persona, sea policía o no". "Quiero creer que sí. Que me rescatarían si un día me pasa a mí", manifiesta.

Por razones profesionales, no es la primera vez que salva a alguien. No solo en el agua: como policía, ha rescatado a personas de incendio y a otras les has practicado la reanimación cardiopulmonar, hasta la llegada de los sanitarios. Este domingo en Galúa, prefirió hacerse a un lado cuando el padre y sus pequeños, ya a salvo en la orilla, quedaron con los socorristas. Y es que, cuando son sacados del agua, "a la gente le da vergüenza ser el centro de atención". El padre, eso sí, le estrechó la mano y se mostró muy agradecido con su ángel de azul, que cambió el uniforme por la tabla y cuya vocación no descansa.