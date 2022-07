Felipe VI iniciará sus vacaciones en Mallorca el próximo 28 de julio

Faltan exactamente quince días para que el Palacio de Marivent se convierta, un verano más, en el epicentro de la información nacional y social del país. Según ha podido saber Diario de Mallorca, Felipe VI tiene previsto iniciar sus vacaciones públicas de verano el próximo jueves 28 de julio por la tarde. Si no hay cambios de agenda de última hora, y tras el compromiso oficial de los reyes y sus hijas en Santiago de Compostela el lunes 25 de julio, donde previsiblemente participen en la tradicional Ofrenda al Apóstol, la siguiente imagen del Jefe del Estado se tomará en Baleares.

Aunque cada año hay sorpresas y salidas inesperadas, y hacer previsiones respecto a todas las informaciones que llegan desde Casa Real es un riesgo, según diversas fuentes a las que ha consultado este periódico, en agenda ya hay previstas varias citas ineludibles del estío mallorquín. El viernes 29 de julio, por la mañana, Felipe VI recibirá en el Palau de l’Almudaina a la presidenta del Govern, Francina Armengol; al president del Parlament Balear, Vicenç Thomàs; a la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera; y al alcalde de Palma, José Hila. Estas audiencias suelen convertirse en el primer acto oficial del monarca desde que se instala en Mallorca; sin embargo, el año pasado, se pudo ver antes a doña Letizia por la isla, ya que clausuraba el Atlàntida Film Festival días antes de que el Rey llegara a Marivent. En este 2022, esa cita tendrá lugar el domingo 31 de julio, con la presencia confirmada de la reina.

Precisamente, la esposa de Felipe VI y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, tienen previsto viajar ese mismo fin de semana a la capital balear y, quizás, pueda producirse una primera imagen de toda la Familia Real junta el sábado 30 de julio. Lo que se da también por hecho es que el monarca se embarcará en el Aifos desde la primera jornada de competición de la Copa del Rey de Vela Mapfre que este año cumple su 40 aniversario. También se espera que presida la entrega de premios de la regata, el día 6 de agosto, en Ses Voltes. Después, un compromiso ineludible interrumpirá las vacaciones del rey: el 7 de agosto estará presente en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, que tendrá lugar en Bogotá. ¿Volverá después? Parece que, como el pasado 2021, disfrutará de unos días más en la isla sin su mujer y sus hijas.

Tampoco está confirmada la fecha del despacho veraniego con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque algunas fuentes apuntan a que se celebrará el martes 2 de agosto; el resto de días hay en previsión, además de los encuentros privados familiares en algunos restaurantes de la isla —entre los favoritos están el Txoco, de Martín Berasategui, en Palma, y el Ola de Mar, en el Portitxol— una visita cultural y una posible salida en la que reina Sofía también sea protagonista. No está previsto que se vuelva a repetir la multitudinaria recepción a la sociedad civil en l’Almudaina, que en los últimos años se había suspendido por la pandemia.

Otra de las grandes incógnitas en este verano real pasa por si, tras su separación de Iñaki Urdangarin, la infanta Cristina volverá a ser bienvenida en Marivent. No parece que esa fotografía de la hija menor de los reyes eméritos junto a su hermano se vaya a producir. Lo más probable es que tanto la infanta Elena como Cristina pasen unos días de asueto con su madre cuando Felipe VI y su familia ya se hayan marchado a un destino totalmente privado.

De momento, en el Palacio de Marivent está todo a punto para la estancia de los monarcas. A doña Sofía, que aun no se ha dejado ver por la isla, se la esperaba esta semana en la isla. Sin embargo, tal y como publicó en exclusiva Vanitatis, la reina emérita tiene previsto viajar hasta Marbella el próximo 20 de julio para presidir el concierto de la Orquesta y el Coro del Maggio Musicale Fiorentino con el director Zubin Mehta, su íntimo amigo. La emérita no acudiría sola, sino que lo haría junto a tres de sus nietos, aunque aún no se ha revelado quiénes serán. Tras esa escapada a Málaga, doña Sofía y su hermana, Irene de Grecia, se trasladarán a Mallorca, donde permanecerán todo el mes de agosto.