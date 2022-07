El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves la segunda oleada del Barómetro Sanitario 2022, que recoge la opinión de los ciudadanos sobre el funcionamiento de la sanidad, las listas de espera o la atención médica a los pacientes tras más de dos años de pandemia. Entre los datos más destacables, un 22,5 % de españoles que, en los últimos doce meses, pidió una cita con su médico del centro de salud y tuvo que esperar "once días o más" hasta que le atendieron, mientras que 11,9 % resolvió la cita médica en ocho o diez días y el 20,1% en una semana.

Con los mismos datos, los pacientes esperan una media de 8,88 días para ser atendidos en Atención Primaria, lo que supone un ligero avance con respecto a marzo (9,01 días). Esta segunda oleada del Barómetro Sanitario se ha llevado a cabo entre el 17 y 30 de junio sobre una muestra de 2.584 personas, mientras que la primera se hizo en marzo.

En cuanto al funcionamiento del sistema sanitario, un 14,5 % indica que, en general, "funciona bastante bien" y el 44,0% "bien, aunque necesita cambios". Sin embargo, un 25,5% indica que "necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan" y un 15,2 % considera que "funciona mal y necesita cambios profundos".

Consultas telefónicas

A la pregunta de las consultas en la sanidad pública y sobre dónde fue esa atención, un 67,1 responde que fue en la propia consulta, mientras que un 30,9 indica que fue por teléfono. Abundando en este apartado, del barómetro se desprende que un 49,5 % de los encuestados está de acuerdo en que la consulta telefónica es más cómoda para el médico, mientras que el 40,6% piensa que lo es para el propio paciente.

Curioso también conocer la respuesta a si el centro de salud de ofreciera la posibilidad de atención por videoconsulta. Un 54,1% indica que aceptaría la opción, frente a un 31,5 que dice que no. En relación a cuál fue el principal motivo por el que no pudo consultar con su médico de familia, un 28,8% apunta que no consiguió contactar con el centro médico y un 43,1 porque le dieron cita "para muchos días después y ya no lo necesitó".

Motivos para ir al médico

Sobre los motivos para acudir al centro de salud, un 54% indica que fue por un problema de salud nuevo no relacionado con el coronavirus, mientras que un 27,8% acudió por un problema en tratamiento anterior a la pandemia. Llamativo un 8,7 % que indica que vieron el médico por tener el virus o secuelas.

En un barómetro muy centrado en la Atención Primaria, se pregunta por el trato recibido en las consultas del médico de familia. Un 31% dice que la atención fue "muy buena" y un 47%, "buena". Un 15,8% de los encuestados indican que esa asistencia fue "regular" y sólo un 3,3 que fue "mala".