Hacer dieta de megas: la clave para desconectar del trabajo

Estás en la playa disfrutando de tus vacaciones cuando tu móvil empieza a sonar, al mirar el número te das cuenta de que llaman de la oficina. La desconexión total de las tareas y del ámbito del trabajo es cada vez más complicado. El 64% de los trabajadores no consigue desconectar digitalmente durante el periodo vacacional y 1 de cada 4 personas declara conectarse siempre que sea necesario en este periodo, según el último Informe sobre Desconexión Digital de InfoJobs.

Sentir la obligación de responder llamadas telefónicas, mensajes o correos electrónicos fuera del horario laboral sigue siendo el motivo principal de no desconexión para los españoles. El 47% de los trabajadores alegan esta causa como justificante de no desconexión, según el informe de InfoJobs. La necesidad de ser productivo, competitivo y de adoptar un perfil profesional valorado por los demás, para así reforzar la propia identidad, son otros de los motivos que alega Rocío Carmona Ruiz, psicóloga de Consulta 21. Psicología y Logopedia, en cuanto a la relación que se establece con el trabajo y la no desconexión.

Asimismo, Javier Álvarez Cáceres, psicólogo de Gabinetedepsicologiamalaga.com, asegura que aquellos trabajadores con un puesto de más responsabilidad y con un perfil perfeccionista desconecta menos que aquellos que tienen una responsabilidad menor. De esta forma, hasta el 55% de los directivos en España afirman conectarse en vacaciones siempre que sea necesario. De igual modo, Luis Rodríguez Centeno, psicólogo de Luisrodriguezpsicologo.com, detalla que cada vez es más difícil desconectar del trabajo para todo el mundo sin excepciones ya que la relación entre el móvil y la jornada laboral hace que nos llevemos el trabajo a todos sitios y a todas horas.

La potenciación del teletrabajo también ha influido en esta tendencia que difumina la frontera entre los momentos profesionales y los personales. El teletrabajo es una idea que parecía bastante buena, sin embargo, "el área personal y familiar puede quedar acaparada por el área laboral. Este detalle puede generar confusión a la hora de poner límites en los horarios de trabajo debido a la facilidad y cercanía con la que se puede acceder", afirma Carmona.

La desconexión es importante tras haber trabajado durante un periodo de tiempo. "A lo largo del año vamos gastando energía en el trabajo y se necesita un periodo de desconexión a nivel psicológico y físico", asevera Rodríguez.

No desconectar del trabajo durante las vacaciones dificulta la recuperación tanto física como mental. Algunas de las consecuencias que Carmona destaca de esta no desconexión son un aumento de estrés y malestar físico; atención dividida y multitarea; distanciamiento emocional; disminución del disfrute; perdida de conexión con uno mismo, e impacto en el sueño. Además, se pueden producir también problemas a nivel relacional. "Son unos días que cogemos para descansar en familia. Al estar pendiente del trabajo y del móvil se puede producir algún conflicto entre las familias y parejas", asegura Álvarez.

Esta situación también aumenta el riesgo de desarrollar el síndrome del trabajador quemado, un fenómeno cada vez más frecuente y que deriva en la pérdida de la ilusión de la labor profesional, falta de rendimiento y malestar emocional y físico.

Desconectar y sacarle el mayor partido a las vacaciones es esencial para poder cargar las pilas y volver a trabajar en un nivel optimo. "Las vacaciones son para poder relajarnos y cargar las pilas para volver a iniciar nuestra andadura profesional", afirma Álvarez.