Tamara Gorro está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. No en vano, Valeria, hija de unos amigos suyos que luchaba contra el cáncer desde hacía varios años y a quien estaba muy unida, ha perdido la vida. La ‘princesa’, como le llamaba la modelo en las diferentes publicaciones que ha realizado sobre ella, era considerada por la ‘influencer’ como parte de su familia y ha querido publicar en redes sociales un mensaje repleto de emoción y dolor.

Tamara Gorro, que se desplazó a Madrid para dar el último adiós a la niña de solo cinco años y arropar a los familiares de Valeria, ha compartido con su ‘familia virtual’ sus sentimientos: "Mi princesa… Mi niña de la eterna sonrisa… Toda una vida juntas, pero cinco años inseparables", ha comenzado su publicación, señalando que durante este tiempo han experimentado "una balanza" en la que hubo "sufrimiento", pero en la que "sin duda ganó la fuerza, la energía, las ganas y el amor".

La ‘influencer’ se ha querido quedar con los buenos momentos y con la positividad y alegría que Valeria le ha dado: “Aunque te has ido de mi vida, te has ido para siempre", le ha dicho, ha sido "enseñando al mundo que no se puede dejar de luchar, y siempre hacerlo con una sonrisa". Por eso, "eres un ejemplo de admiración".

"Mi princesa", como siempre la llamaba, "no sabes el vacío que me dejas, no te imaginas cuanto me has ayudado, enseñado y motivado", ha escrito, apuntando que "hasta nuestra despedida ha sido especial y única".

Su pérdida ha sido un duro golpe para Tamara Gorro, quien se había volcado en ayudar a la niña en varias iniciativas y, como ella mismo reconoció, está pasando “por una fase de la vida muy complicada”. No en vano, la mujer del exfutbolista Ezequiel Garay superó una depresión y hace unas semanas regresó con su marido tras una dolorosa separación. "Tengo el corazón roto", ha asegurado, pues "yo no quería este final y sé que tú tampoco" porque les "quedaban muchas cosas por hacer juntas", algo que le ha prometido hacer.

"Vuela alto cariño. Allá donde vayas seguirás brillando, porque eres luz. Te voy a tener presente cada día de mi vida", ha asegurado, tomándose un momento para disculparse con ella por "no haber podido hacer más para ayudarte y curarte, lo siento".

Por último, la influencer se ha despedido diciéndole que "te amo y jamás te olvidaré", y ha firmado este texto de despedida como "tu tía Tamara", puesto que la pequeña era para ella parte de la familia.