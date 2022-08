La denuncia de un padre canario desesperado. Tony Arteaga ha realizado una petición a través de la plataforma change.org en el que solicita una unidad especializada para enfermos de anorexia en Canarias.

La hija de este progenitor se llama Jenny y tiene 26 años y sufre una anorexia nerviosa purgativa. “Actualmente se encuentra ingresada en la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario de Canarias. Este es su segundo ingreso, el primero duró 3 meses (de septiembre a diciembre de 2021), entró con 56 kilos y salió con 51. Desde que le dieron el alta hasta su nuevo ingreso en abril solo han pasado unos meses, y ahora pesa 46 kilos”, cuenta.

En Canarias no hay ninguna unidad para curar los trastornos de conducta alimentaria en los hospitales públicos. "Hemos rogado que sea derivada a la Península para ser tratada de forma adecuada en algún hospital que sí tenga unidades especializadas en este tipo de enfermedad. No sabéis lo que es ver a mi hija con ese peso, ella mide 1.70 m, su índice de masa muscular es bajísimo y su vida estos meses ha sido una pesadilla: crisis de ansiedad, depresión, intento de suicidio…Pero para ellos no es suficiente, me dicen que los criterios para que acepten el traslado es haber estado ingresada de 4 a 5 veces por los mismos motivos", expone.

"Jenny no ha parado de luchar pero ya está cansada, dice que solo lo hace para mantener la esperanza de sus padres y hermana. Estamos desesperados. Es una vergüenza que en toda la comunidad no exista un hospital público donde haya una unidad especializada en este tipo de enfermedad y que tengamos que enviar a nuestros hijos a la península", sentencia.

En el momento de esta publicación, hay más de 55.0000 personas han firmado ya pidiendo una unidad especializada para tratar los Trastornos de Conducta Alimentaria en Canarias. Se puede firmar a través de este enlace.