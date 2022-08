El incendio forestal que afecta a la comarca del Moncayo (Zaragoza) está "muy activo", en "situación crítica" y afecta a un perímetro de "más de 50 kilómetros y miles de hectáreas". Se calcula que ya ha afectado a más de 8.000 hectáreas, también de cultivo, alguna que otra casa. Más de 1.300 vecinos de las localidades de Añón, Alcalá, Vera, Ambel, Trasmoz, Bulbuente, El Buste, y Talamantes vigilan desde la distancia la evolución del fuego. Este sábado fueron evacuados y en los pabellones y albergues en los que han sido acogidos solo se habla de la virulencia del fuego, que se expandió a una velocidad inusitada, incontrolable.

Sobre el terreno trabajan sin descanso más de 300 efectivos, que se enfrentan a un fuego completamente descontrolado. Las fuertes rachas de viento de este sábado, de hasta 80 km/h, fueron la causa de que se propagara a gran velocidad y este domingo la situación meteorológica no es mucho más favorable, por lo que no hay previsión de que la situación mejore a lo largo de la tarde.

El presidente del Gobierno, Javier Lambán, calificaba esta mañana la situación de "crítica", con tres focos activos, aunque el que más preocupa es el más próximo al Parque Natural del Moncayo. En este punto se están centrando parte de los efectivos dado que se trata de una zona con un importante valor medioambiental y, a su vez, con mucho combustible por lo que de llegar las llamas las consecuencias podrías ser terribles. La situación en Ambel y el Santuario de la Misericordia también es de riesgo.

Los vecinos han recibido con desánimo e impotencia las palabras del presidente, que ha recalcado que se está trabajando intensamente y que están preparados para poder desalojar nuevas localidades y hacerlo "con la premura suficiente".

El desánimo es el protagonista en Borja, donde han sido realojados los vecinos de Añón y Vera del Moncayo que no han pegado ojo en toda la noche pensando en sus casas. Sus caras reflejan el cansancio, la angustia y la preocupación. Ayer tuvieron que abandonar sus viviendas, dejarlo todo atrás. "Estamos con lo puesto", repiten unos y otros con resignación.

La acogida y el trato por parte de los vecinos de Borja está siendo "exquisito". Es la palabra más utilizada en el polideportivo a la hora de comer, donde se ha vivido uno de los momentos más emocionado, un aplauso espontáneo como muestra de agradecimiento.

Solidaridad

Borja no es el único municipio que se ha volcado con los vecinos desalojados. En el antiguo hospital de Torrellas hay 18 personas procedentes de Vera, Añón, Trasmoz y El Buste. En Magallón, 22 personas de Ambel y Bulbuente han pernoctado en la sala municipal y 12 en el albergue. En el albergue de Pozuelo harán noche 29 personas en el camping y en urbanizaciones

Tarazona cobija en el Seminario y en el pabellón a 20 personas de Sarga y otras 50 personas. Para esta noche, el ejército ha habilitado 150 camas en el pabellón, que se suman a las 50 camas disponibles en la Brilog de Zaragoza. El origen de las personas que hacen noche por el incendio del Moncayo son Vera y Añón de Moncayo.

Mientras, en el terreno, y tras una larga y complicada noche, los agricultores, una vez más, se han volcado y desde prima hora de la mañana han estado creando cortafuegos con sus tractores, guiados en todo momento por los Bomberos.

Se prevé un momento crítico en las labores de extinción del incendio forestal del Moncayo a las 19.00 horas, cuando está previsto que cambie el viento. Las cuadrillas de Sarga en el terreno creen que “hasta mañana lunes o el martes será imposible controlarlo”.

Las previsiones meteorológicas para las próximas horas no son buenas pero está todo preparado para , ha dicho el presidente aragonés, que ha explicado que, por el momento, la investigación no ha aclarado nada sobre las causas del origen del fuego, aunque todo apunta a que no estaría relacionado ni con actividades agrícolas ni forestales. No tiene "nada que ver" con el origen de Ateca, ha recalcado Lambán.

Actualmente trabajan sobre el terreno más de 300 efectivos y el Gobierno de Aragón ha solicitado ayuda a las comunidades vecinas de Castilla y León, Castilla La Mancha y Navarra. La Unidad Militar de Emergencia (UME) se ha incorporado a los efectivos aragoneses, que trabajan de forma coordinada con los de la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza.

En estos momentos, permanece cortada la N-122 desde el km 64 en Borja al km 86 en Tarazona; la SO-382 desde el km 9.5 en Vozmediano (Soria) al km 26.6 en Tarazona (Zaragoza); Z-372; Z-373 y la CV-003.