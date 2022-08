Con apenas 20 años, el tiktoker Charlie ha muerto por el cáncer que padecía desde hace cuatro años. Este joven ha dejado destrozados a los más de tres millones de seguidores que acompañaban a Carlos Sarriá en sus vivencias contra el sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer raro que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos, y que le fue diagnosticado en 2018.

A través de Tik Tok y de su perfil de Instagram este muchacho compartía con sus seguidores el arduo viaje contra el cáncer que ha atravesado. Finalmente, Charlie murió en la tarde de ayer, 22 de agosto y sus familiares dieron a conocer la triste noticia publicando un elocuente mensaje en sus perfiles sociales:

Millones de mensajes de condolencias, repletos de consternación han llenado el perfil de Charlie quien hablaba con toda naturalidad de la progresión de su enfermedad, en la que recayó varias veces, y del trance por el que ha pasado durante todo el tratamiento al que se ha sometido.

A través de un lenguaje descarado, la ironía y el humor, el tiktoker alicantino narraba su día a día con la quimio y la morfina y sus entradas y salidas del hospital. Fue el pasado mes de mayo cuando en una de sus revisiones le detectaron un tumor metastásico en la coronilla del que no ha podido reponerse.

Despedida

La novia de Charlie, Nerea, ha publicado en su perfil una sentida despedida de quien fue su pareja durante más de dos años y al que ha acompañado en su tratamiento. En su texto, que acompaña con una imagen de la pareja el primer día que que se vieron en persona, lanenahbrugal, rememora algunos de los momentos más duros que han tenido que pasar por el cáncer: "Cuando no llevábamos ni 6 meses el cáncer atacó de nuevo, también la pandemia y la verdad es que fueron unos meses muy duros ya que físicamente no podía apoyarle. Mucha gente me llama valiente por no haber huido y yo pienso “¿esta gente nunca ha sabido lo que es amar?” Una pena".

A este mensaje que ha recibido más de dos millones de 'me gusta', ha respondido con un "GRACIAS POR HACERLE TAN FELIZ" que ha revolucionado a los seguidores de esta bonita pareja.