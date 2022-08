El bálsamo del tigre es un remedio para todo originario de la medicina china que en España se puede encontrar en supermercados, tiendas de deporte, farmacias, parafarmacias y herboristerías. Desde el dolor de cabeza a las molestias articulares, pasando por picaduras de mosquito o dolor de cabeza, el tradicional ungüento es empleado por sus adeptos para un buen número de funciones. Es por ello que desde el programa de Antena 3 Espejo Público han querido probarlo en directo con un resultado poco esperanzador…

La Organización de Consumidores y Usuarios realizó recientemente un análisis de este producto, desgranando sus ingredientes y aportando datos sobre las escasas evidencias científicas que existen sobre el ungüento con extractos de plantas y aceites minerales derivados del petróleo, como la parafina y petrolatum. Según la propia OCU, de todos sus ingredientes los únicos más activos desde el punto de vista farmacológico son el alcanfor y el mentol. También lleva cajuput, aceite de menta, aceite de clavo y aceite de canela.

El propio portavoz de la OCU ha sido invitado al citado espacio televisivo, en el que ha explicado los peligros de utilizar este producto en determinadas zonas del cuerpo. Tanto la presentadora Lorena García como una de sus colaboradoras, Lucía Etxebarría, han querido probar en su piel los efectos del bálsamo del tigre. El colaborador Diego Revuelta ha aplicado la crema en cuestión en la mano a la presentadora, así como una dosis en el cuello de la escritora, que segundos más tarde pidieron que se lo quitaran enseguida por fuertes picores.

Enrique García, portavoz de la OCU, señalaba este lunes en Espejo Público que el compuesto conocido como bálsamo de tigre no es milagroso, tal y como aseguran ciertos bulos. Se trata de un ungüento tradicional que no es un medicamento con alegaciones terapéuticas. Tiene alcanfor, mentol y otros aceites esenciales que alivian, en teoría, dolores de cabeza, musculares y activa la circulación.

“Cuidado porque no se puede utilizar con menores de doce años y está contraindicado en menores de tres. No hay estudios sobre la utilización en embarazadas y en la lactancia, así que mejor no utilizarlo”, explicaba Enrique García. Al escucharlo, Lorena García, que ha sido madre hace unos meses, decía: “Dadme algo para quitármelo, que yo estoy dando el pecho a mi hija y me sugestiono con muchísima facilidad”.

Aquí Lucía Etxebarría añadió que también hay que tener especial precaución en el uso genital debido a sus componentes y, poco después cuando ya habían cambiado de tema, la escritora aseguraba tener molestias en la zona donde le habían aplicado el bálsamo, el cuello. Eran fuertes picores que tuvo que calmar echando abundante agua. “Me encuentro fatal”, exclamaba.