Dentro de las inauguraciones frustradas, la sufrida en RD Congo con un nuevo puente debe estar en la ‘pole’. En el vídeo, que se está viralizando en redes sociales, vemos cómo justo en el momento en el que se corta la cinta para inaugurar esta infraestructura, la misma colapsa con el consiguiente susto para los protagonistas que estaban en ese momento sobre el puente.

Por fortuna parece que no hubo que lamentar víctimas, aunque las críticas en la República Democrática del Congo no dejan de sucederse en una imagen que no deja en buen lugar ni a las autoridades ni a los operarios encargados de la obra.