El ciclón dejará en Canarias unos 100 litros por metro cuadrado en doce horas a partir del domingo. Así se desprende de la previsión inicial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha fijado para ese día el aviso amarillo por fuertes precipitaciones en todo el Archipiélago.

Según esta previsión, las lluvias serán más intensas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife especialmente en las cumbres de Tenerife y La Palma, por lo que el aviso de la Aemet para estas islas será naranja. Este fenómeno está vinculado al ciclón formado en el océano Atlántico y que traerá las primeras precipitaciones del otoño.

23/09 10:54 #AEMET adelanta #FMA en Canarias. Activos PASADO MAÑANA. Nivel máx naranja. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 10:54 Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/kIFdlmdNJ8 https://t.co/iISaKAdAYd — AEMET_Canarias (@AEMET_Canarias) 23 de septiembre de 2022

A través de su cuenta de Twitter, la Aemet ha alertado este viernes de que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos cifra ya en un 70% las probabilidades de que se forme un ciclón tropical en el Atlántico en las próximas 48 horas, que luego se desplazaría ya como depresión tropical desde Cabo Verde en dirección norte.

No se espera que la depresión tropical pase sobre Canarias, por lo que "el viento no será un factor adverso generalizado", pero las islas españolas no se librarán de los efectos que este fenómeno va a generar en esta zona del Atlántico, remarca Meteorología.

De hecho, se esperan lluvias moderadas a partir del sábado, que el domingo ya alcanzarán una intensidad fuerte, sobre todo en las islas occidentales.

Por eso, hoy se han activado avisos de nivel amarillo en todas las islas con efectos desde las 0.00 horas del domingo.

Se prevé que las precipitaciones descarguen ese día hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. En La Palma, El Hierro, La Gomera y buena parte de Tenerife se acumularán en doce horas hasta 80 litros por metro cuadrado; y en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, hasta 40 litros por metros cuadrado.

La Aemet tiene previsto actualizar a lo largo de la jornadas sus previsiones sobre este episodio, que vigila de cerca en colaboración con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.