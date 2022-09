La cantante India Martínez ha revolucionado las redes sociales con el último posado veraniego. En el mismo aparece en bikini y luciendo una espectacular figura, aunque la cordobesa ha querido lanzar un mensaje más allá del de mostrar su cuerpo: “A los que piensan que no puedo subir fotos en bikini porque soy cantante… o que no me hace falta enseñar… O que es para provocar al personal… LO HAGO PORQUE ME DA LA GANA, PORQUE ME DA IGUAL LO QUE PIENSEN LOS DEMÁS, Y PORQUE SOY UNA MUJER LIBRE. (ahí lleváis otra)”.

A los que piensan que no puedo subir fotos en bikini porque soy cantante…

o que no me hace falta enseñar…

O que es para provocar al personal…

LO HAGO PORQUE ME DA LA GANA, PORQUE ME DA IGUAL LO QUE PIENSEN LOS DEMÁS, Y PORQUE SOY UNA MUJER LIBRE. 😘🙏🏽

(ahí lleváis otra) pic.twitter.com/lQbnQqo2dd — India Martínez (@IndiaMartinez) 23 de septiembre de 2022 La publicación en cuestión suma y suma likes en sus redes sociales como lo hacen sus publicación en las que saca a relucir su no potente voz. India Martínez ha demostrado una vez más que se encuentra en plena forma y que hace oídos sordos a quienes lamentan los posados en bikini. Nuevo 'single' Destacar que la cantante estrenaba hace unos días el vídeo oficial de su nuevo sencillo ‘Si ella supiera’, en colaboración con Melendi. El sencillo es una canción de amor en la que los dos cantantes muestran complicidad melódica. El último sencillo de India ya acumula casi tres millones de visitas en Youtube. Si ella supiera’ es el primer tema del próximo álbum de la cordobesa, en el que ha colaborado mano a mano con Melendi, adaptando los poemas del libro ‘Verdades a medias’, firmado por India Martínez y publicado en 2021. Toca despedirse del verano… pero lo que más me duele es despedirme de ellos… mis sobrinos, mi sister!! Espero que nos veamos muy prontito!! Os voy a echar tanto de menos… pic.twitter.com/Bpwy0MPbpz — India Martínez (@IndiaMartinez) 22 de septiembre de 2022