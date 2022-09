"Bienvenidos a todos, especialmente a la otra persona con la que me identifico mucho en este momento, básicamente porque es mejor que no entre en las redes sociales durante los próximos 20 años: Tamara Falcó". Así ha comenzado Risto Mejide a presentar este lunes el programa ‘Todo es mentira’. Y no le falta razón al publicista y presentador, pues lo cierto es que los comentarios en internet tras anunciarse su separación de Laura Escanes tras siete años de relación no se han hecho esperar.