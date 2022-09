El frío de las últimas horas será pasajero por la llegada de una masa de aire cálido, que favorecerá un fin de semana soleado y con ascenso generalizado de las temperaturas, sobre todo en puntos de Almería, Badajoz y Teruel, donde se alcanzarán los 30 grados e incluso 34 grados en Sevilla y Granada.

Este viernes aún puede haber fuertes tormentas en el área mediterránea, especialmente en Baleares y Cataluña, aunque con tendencia a remitir, ha avanzado Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), quien ha incidido en el regreso de días estables y con ambiente cálido para la época. El 'veranillo de San Miguel' llega con dos o 3 días de retraso, pero llega, y dejará el domingo temperaturas máximas en "clara tendencia ascendente" superiores a los 34 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, ha señalado Del Campo.

Este viernes, y por capitales de provincia, Valencia, Sevilla, Murcia, Málaga, Huelva y Córdoba llegarán a los 27 grados; Badajoz, Cádiz y Castellón 26 grados; Granada, Alicante y Almería 25 grados, mientras que en el centro del país, Toledo y Madrid alcanzarán 22 y 21 grados, respectivamente. Las ciudades con un ambiente diurno más fresco serán Ávila y Vitoria, donde los termómetros no pasarán de 16 grados; por la noche se prevé un descenso en la mayor parte del país, y la mínima la ostentarán en Salamanca y Segovia con 5 grados.

El sábado, comienzo de octubre, las máximas subirán en las Baleares y en amplias zonas de la Península, de forma notable en el alto Ebro, el sistema Ibérico y los Pirineos, ha detallado el portavoz para señalar que esa jornada Sevilla ya registrará 30 grados y Badajoz 29 grados.

El domingo, una Dana (Depresión Aislada Niveles Altos) al norte de África podría dejar algún chubasco en el sur de la península y sureste; respecto a las temperaturas, ese día seguirán subiendo, salvo en el norte de Galicia y el área cantábrica, donde bajarán un poco.

La previsión para la próxima semana

Del Campo ha explicado que la próxima semana arrancará estable, aunque la Dana que el domingo estará sobre el norte de África podría desplazarse hacia el sur de España, y, aún con cierta incertidumbre, ese acercamiento podría favorecer que el lunes se registren chubascos tormentosos en puntos de Andalucía Oriental, Región de Murcia, sur de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha y sur de Aragón. El martes y miércoles dichos chubascos, con carácter disperso, se restringirían al archipiélago balear y, aunque no se puede descartar alguno de mayor intensidad, no parece que se trate de una situación especialmente adversa: "No siempre que nos visita una Dana hay que esperar lluvias torrenciales", ha explicado el portavoz.

Las temperaturas en esta primera mitad de la semana continuarán dejando un ambiente cálido para la época del año con "máximas entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en casi todo el país" y con registros de hasta 35 grados el miércoles en el Valle del Guadalquivir.

Para la segunda mitad de la semana el tiempo será tranquilo en general, con cierta inestabilidad en el área mediterránea, por lo que no se descartan chubascos en el este y en Baleares, y lloviznas en Galicia y zonas próximas. Durante esa segunda mitad de la semana, las temperaturas bajarán un poco, pero seguirán todavía altas para la época del año, sobre todo, en el centro y oeste peninsular, con valores entre 4 y 6 grados superiores a los habituales, extendiendo, de alguna manera, el "veranillo de San Miguel", ha observado el meteorólogo.

Del Campo ha hecho hincapié en que, según los modelos de predicción más avanzado, octubre será en general "más cálido" de lo normal en todo el país. Las temperaturas serán superiores a las habituales durante todo el mes y con lluvias que durante la primera quincena serán inferiores a las normales, sobre todo en el oeste de la península, mientras que en el área mediterránea y Baleares podrían estar durante esa primera quincena en torno a sus valores habituales; mientras que para la segunda quincena no hay una tendencia clara.