La de este jueves es la sexta fecha de lanzamiento que ha terminado con un desahucio ejecutado mediante el uso de la fuerza por parte de la Guardia Civil y con un herido leve. "La escena ha sido horrible, dantesca". Así lo ha descrito Joan Segura de la plataforma Stop Desahucios que ha relatado que el de Llucmajor es «el caso más grave de desahucio en todo el Estado". Además de criticar duramente la pasividad de las administraciones, Segura ha contado que la familia afectada está formada por diez personas que pertenecen a varias unidades familiares. Seis de ellas son personas con discapacidad, cinco son de mediana edad y su grado de discapacidad reconocida fluctúa entre el 65 y el 95% mientras que hay un menor con un 36% de discapacidad. Asimismo ha añadido que entre todos tienen cerca de 20 enfermedades crónicas y lamentó que a lo largo de estos casi 4 años de lucha la familia Santiago Moreno han perdido tres de sus familiares.

"Es necesario que se conozca la situación de esta familia", ha difundido la plataforma que ha lamentado que los Santiago Moreno se han quedado sin alternativa. En un día lluvioso están en la calle. Por ello, se han ido a buscar refugio al ayuntamiento de Llucmajor, de donde han sido desalojados por las fuerzas de seguridad. Ante dicha situación, la plataforma ha decidido acampar en la plaza de España de Llucmajor. Por ello, hace una llamada a la ciudanía para aportar palets y colchones. "La familia necesita una alternativa urgente. Como colectivo priorizaremos a los más enfermos, no podemos alojar a diez personas y se quedarán bajo la pérgola hasta lograr una alternativa", avisan. "Responsabilizamos al Ayuntamiento del abandono de los servicios sociales y pedimos que se abra el polideportivo", ha reclamado esta tarde la plataforma.

La entidad cuenta que el desahucio está promovido por Abanca, la antigua Nova Caixa Galicia, “rescatada por el Estado y regalada a un banquero internacional”. “El juzgado de primera instancia número 13 de Palma insiste en desahuciar sin valorar siquiera las medidas que pudiera tomar la administración y sin ponderar en ningún momento las consecuencias”, mantienen desde Stop Desahucios que recuerdan que “la resolución del comité DESC de la ONU 166/2019 es plenamente vinculante para el Estado español”. Dicha resolución solicita al Estado que suspenda el lanzamiento u ofrezca alternativa. “El Tribunal Supremo reconoce que los dictámenes condenatorios son vinculantes y de obligado cumplimiento para el Estado español. Y sin duda, las resoluciones de medidas cautelares, también lo son, dada cuenta que fueron aceptadas por el Estado cuando firmó los tratados y sus protocolos”, sostienen.

“El IBAVI todavía no ofrece alternativa”, ha lamenta esta mañana la plataforma que recuerda que “la familia presentó solicitudes de vivienda por separado por ser demasiados para una sola vivienda. Hasta final de 2021 tenían una puntuación baja”, añade. En cuanto al ayuntamiento de Llucmajor, critican desde Stop Desahucios, “parece ser incapaz o no tener voluntad alguna de recibir a las familias para hacer un informe ante el juzgado”.

“Desde el IBAVI se ha atendido en diferentes ocasiones a esta familia, que se les ha dado el apoyo necesario para poder inscribirse correctamente en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. De hecho, aparecen en las listas de adjudicación de viviendas vacantes pero no con la puntuación suficiente para poder acceder a un piso en estos momentos ya que en nuestras listas hay familias con mayor puntuación. Ahora bien, visto su situación de emergencia, antes de ayer fueron atendidos por nuestro trabajador social que les derivó al IMAS dado que esta entidad tiene cedidas viviendas del IBAVI para poder atender situaciones de emergencia”, defienden desde el departamento de Vivienda del Govern. Unas palabras que esta tarde han sido duramente criticadas por la plataforma porque, aclara, "son un acceso temporal de seis meses» y que se trata de viviendas que están saturadas. «De hecho, el IMAS no ha respondido», asegura la plataforma que mantiene que «el IBAVI hizo un informe que entregó al juzgado pero que no notificó a la familia» y que fue «importante para la decisión del proceder al desahucio». Con esta situación descrita, Stop Desahucios exige una «alternativa» tanto al Govern como al Ayuntamiento.