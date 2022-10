Una de las voces autorizadas durante la pandemia del coronavirus ha sido y sigue siendo la de la científica del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Margarita del Val, que ha desvelado cómo prevé la evolución de covid de cara a las vacaciones de Navidad. La viróloga ha asegurado que cuantas más personas haya inmunizadas frente al virus "hay menos olas y son más pequeñas", algo que es "historia de las epidemias".

En este sentido, Del Val ha advertido que si ómicron sigue circulando estas Navidades, podrían ocurrir dos cosas: “Podría darse la típica oleada de enfermedades respiratorias navideña por habernos encerrado en interiores o una temporada como la gripe de 2009”. En unas declaraciones realizadas a 65 y Más, la científica ha dado las claves sobre lo que debemos esperar en un futuro sobre la pandemia.

Cuestionada sobre la situación actual con ómicron admite que la variante en cuestión “está siendo la más longeva que hemos tenido hasta ahora, y no están surgiendo otras capaces de desplazarla”. A la hora de señalar una clave de esta evolución señala sin duda a la vacunación: “Las vacunas aguantan muy bien y no han mostrado signos de dejar de proteger frente a lo que es importante, es decir, la enfermedad grave y la muerte”.

Prevenir antes de curar

Pero no todo son buenas noticias, pide Margarita del Val que antes de las reuniones familiares se ventile adecuadamente los interiores: “Vamos a cerrar los interiores para ahorrar dinero, sin haber aprendido previamente a ventilar sin gastar energía o a usar filtros tipo HEPA. Así que creo que no estamos preparados para hacer frente a la situación que viene”. Añade al respecto que no se atreve a dar un pronóstico concreto porque “con las variantes se ha aprendido a no predecir”, pero sí admite que “parece que es difícil que haya un cambio que logre darle más capacidad de transmisión al virus, que es lo que realmente le beneficia, salvo que haya una sorpresa, pero aún no se ven indicios”.

Sobre si es posible que las infecciones de covid que ha habido a lo largo de este verano hayan podido servir para suavizar una posible ola de cara a este otoño o invierno, la viróloga ha advertido ya que de no haber un cambio en la variante, "la ola podría ser casi benigna". No obstante, si no estuviéramos hablando de ómicron, "a saber".

"Este virus y los que desarrollan enfermedad después de haber contagiado no garantizan unas variantes futuras más atenuadas. Sería bueno si no cambiase, porque tenemos mucha inmunidad por la infección y la vacuna", ha agregado.

También ha sido preguntada por la posible evolución: "No tenemos ni idea de lo que va a ocurrir hasta que no lo observemos", ha agregado, al tiempo que añade que “no hay que encerrarse en casa, pero cuidado en los restaurantes”.